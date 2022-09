Chi è Francesco Paolantoni? Età, vita privata e Instagram

Tutto su chi è Francesco Paolantoni, dall’età, alla moglie, alla figlia, alla carriera, a dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Francesco Paolantoni

Nome e Cognome: Francesco Paolantoni

Data di nascita: 3 marzo 1956

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 54 anni

Altezza: 1,80 m

Peso: Non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Comico e attore

Fidanzata: Nessuna

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Francesco non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francescopaolantoni

Francesco Paolantoni età e biografia

Quando e dov’è nato Francesco Paolantoni? L’attore è a nato a Napoli il 3 marzo 1956 e ha 64 anni di età. La sua passione per il teatro è stata forte sin da quando era giovane, infatti ha iniziato a frequentare negli anni ’70 la scuola d’arte drammatica a Napoli. Concluso il percorso, Francesco ha iniziato a lavorare in alcune compagnie teatrali, facendo esperienze tecniche e guadagnando un bello stipendio.

A venti anni era già un attore conosciuto e richiesto, specialmente per via delle sue caratteristiche in grado di spaziare dal comico al tragico. Francesco Paolantoni è molto legato alle sue radici e a Napoli, città in cui ancora vive nonostante la carriera e il successo.

Vita privata

Francesco non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel matrimonio, visto che la molte volte le cose non vanno come sperato. È parecchio legato al suo gatto, che pubblica spesso sui social.

Dove seguire Francesco Paolantoni: Instagram e social

Francesco Paolantoni è molto presente sui social e specialmente su Instagram vanta un profilo seguito da oltre 110k followers (@francescopaolantoni).

L’attore è già molto seguito e aggiorna costantemente il proprio account, senza dubbio nelle prossime settimane il numero dei followers potrebbe aumentare sensibilmente.

Su Instagram Francesco Paolantoni condivide con i fan tutti i momenti più belli della sua vita privata e del suo lavoro, ma non solo. Si possono trovare molti scatti di Francesco insieme al suo gatto, a cui è davvero legato. Poi ancora video in cui espone le proprie idee e le proprie impressioni. Nel frattempo ha salutato tutti i fan tramite il proprio account, invitandoli a seguire il programma.

Non mancheranno senza dubbio anche scatti dalla sua esperienza a Tale e Quale Show. Come se la caverà Francesco Paolantoni nel talent? Non ci resta che aspettare per saperlo.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Francesco Paolantoni.

Carriera

Francesco Paolantoni ha sempre frequentato il mondo del teatro. Tutto ha inizio negli anni ’70, quando inizia a studiare recitazione e di conseguenza poi a collaborare con alcune compagnie napoletane. Grazie alla propria formazione ha iniziato a calcare alcuni palchi importanti, per sbarcare poi in tv negli anni ’90.

Il primo programma a cui ha preso parte è “Mai dire Gol” insieme alla Gialappa’s band, interpretando alcuni personaggi comici entrati nell’immaginario collettivo. Dopo l’esperienza su Italia 1, Francesco è diventato ospite a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio e de “L’ottavo nano“, condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

Francesco è anche un attore di cinema e ha ricoperto ruoli sia comici e più seri. In totale ha preso parte a sedici pellicole ed è stato candidato anche come migliore attore non protagonista per il Nastro d’argento. Di recente ha preso parte a “Stasera tutto è possibile” insieme a Stefano De Martino. I due napoletani già si conoscevano per via della loro collaborazione a Made in Sud.

Film e Teatro

Ecco la lista di tutti i film a cui Francesco Paolantoni ha preso parte, come riportato su Wikipedia:

Blues metropolitano, regia di Salvatore Piscicelli (1985)

Fatalità, regia di Ninì Grassia (1991)

L’amore molesto, regia di Mario Martone (1995)

Hotel Paura, regia di Renato De Maria (1996)

Baci e abbracci, regia di Paolo Virzì (1999)

Terra bruciata, regia di Fabio Segatori (1999)

Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella (1999)

Liberate i pesci!, regia di Cristina Comencini (2000)

Bimba – È clonata una stella, regia di Sabina Guzzanti (2002)

Il segreto del successo, regia di Massimo Martelli (2003)

Totò Sapore e la magica storia della pizza, voce, regia di Maurizio Forestieri (2003)

L’amore di Kyria, regia di Carlo Tranchida (2010)

A sud di New York, regia di Elena Bonelli (2010)

La crociata dei buffoni – The Last Summer, regia di Brando Improta (2014)

Andiamo a quel paese, regia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone (2014)

A Napoli non piove mai, regia di Sergio Assisi (2015)

I peggiori, regia di Vincenzo Alfieri (2017)

La cena, regia di Andrea Vecchione (2017)

Vengo anch’io, regia di Nuzzo e Di Biase (2018), cameo

Una festa esagerata, regia di Vincenzo Salemme (2018)

La reliquia, regia di Paolo Martini (2020)

La Befana vien di notte II – Le origini, regia di Paola Randi (2021)

Di seguito, invece, tutte le opere teatrali a cui ha preso parte nel corso degli anni. Ecco tutto l’elenco:

Fame, saranno nessuno in coppia con Stefano Sarcinelli, Teatro Zelig di Milano (1986)

La gente vuole ridere attore e collaboratore ai testi nella commedia di Vincenzo Salemme

…e fuori nevica attore nella prima edizione della commedia di Vincenzo Salemme

Io e lui, co-protagonista insieme a Giobbe Covatta (1996)

The School of the Art of De Lollis con la collaborazione di Paola Cannatello (1996-2000)

Killer coautore prima con Vincenzo Salemme e Paola Cannatello (2001) poi con solo Paola Cannatello.

Jovinelli varietà, attore e co-autore (2004-2005)

Che fine ha fatto il mio io?, scritto con Paola Cannatello (2005)

La concessione del telefono, tratta dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri che firma la regia assieme a Giuseppe Dipasquale (2006-2007)

Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta (2008)

Uomo e galantuomo (2009)

Francesco Paolantoni a Tale e Quale Show

Per la prima volta Francesco Paolantoni ha preso parte a Tale e Quale Show nel 2020. L’attore non ha mai avuto esperienze musicali o in generale nel mondo del canto. Dopo due anni, dunque nel 2022, Francesco fa ritorno in trasmissione con il ruolo di “ripetente”. Ad affiancarlo vediamo Gabriele Cirilli.

Ricordiamo sempre che al timone di conduzione vedremo ancora Carlo Conti e la giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata, come sempre, non mancherà un giudice speciale.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Oltre a Francesco Paolantoni a partecipare a Tale e Quale Show 2020 ci sono altri concorrenti di talento.

Ecco i nomi che prendono parte al programma:

Il percorso di Francesco Paolantoni a Tale e Quale

Il 30 settembre 2022 Tale e Quale torna a tenerci compagnia. Francesco Paolantoni, tra i protagonisti, chi imiterà? Ecco tutte le tappe del suo percorso.

1° puntata:

