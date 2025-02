Paolo Avanzi si può definire un personaggio unico nel suo genere. Scrittore, pittore, attore, speaker radiofonico, organizzatore di eventi culturali e altro ancora.

Non è facile trovare persone con abilità e conoscenze così variegate. Insomma un artista a tutto tondo che, da anni, con passione, impegno e umiltà si dedica all’intrattenimento e alla promozione della cultura.

Ma chi è Paolo Avanzi? Maturità classica, studio del pianoforte al conservatorio, una laurea a pieni voti in Psicologia e un master in organizzazione.

Nei primi anni ‘80 si trasferisce per lavoro dalla provincia di Rovigo a Milano.

Per una trentina d’anni ricopre ruoli di project manager in aziende multinazionali (ENI, HP ecc.). Ma la sua creatività lo porta a dedicarsi, in quegli stessi anni, soprattutto alla scrittura di racconti, romanzi, alla pittura. Attività che lui porta avanti tuttora con successo.

Come artista, Paolo Avanzi ha realizzato un migliaio di opere (pitture e sculture) esposte in parecchie decine di mostre personali e collettive, fiere d’arte in Italia e all’estero.

Opere inconfondibili per la frammentazione delle figure, come viste attraverso specchi deformanti.

Ha inoltre scritto e pubblicato una dozzina di volumi tra racconti, saggi, poesie, romanzi… di cui citiamo il recente thriller Lo specchio infranto (Albatros editore), una specie di fantabiografia con cui ha conseguito un primo premio letterario.

Ma il desiderio di sperimentare lo porta a mettere in scena le proprie storie. Ecco che Avanzi diventa attore e protagonista nei teatri di monologhi e commedie di cui è autore.

Testi (sia umoristici sia drammatici) che hanno ricevuto il consenso di pubblico e critica.

Un impegno attivo che ha trovato sbocco anche in attività di presentatore di mostre ed eventi, e di speaker in rubriche radiofoniche, come Kult news (trasmesso da diverse radio web) e Divagazioni creative dove parla di creatività, storytelling, arte, libri, musica, teatro ecc.

Paolo Avanzi è sempre alla ricerca di enti e associazioni con cui collaborare per attività ed eventi artistici e culturali.