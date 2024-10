Polemiche su polemiche intorno a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, separati da oltre un anno. La produttrice è al centro della scena per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e non mancano i litigi. Inoltre sono uscite delle dichiarazioni di Marco Salvati. Insomma girano voci su voci e Paolo ha rotto il silenzio con un post per mettere a tacere le malelingue.

Il post di Paolo Bonolis per mettere a tacere le polemiche su Sonia Bruganelli

Il nome di Sonia Bruganelli è molto al centro della scena per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle. La produttrice televisiva è a tal proposito protagonista di molti litigi nel programma, specialmente con Selvaggia Lucarelli. E in generale si parla spesso di lei anche nei talk show.

Più di recente è uscita una nuova polemica per le dichiarazioni di Marco Salvati ex autore di Avanti un altro che ha dichiarato che Sonia avrebbe costretto Paolo Bonolis a licenziarlo. Insomma le polemiche non mancano di certo e in tutto questo il conduttore ed ex marito della Bruganelli è sempre rimasto in silenzio. Ma adesso ha voluto eprimersi e lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram.

Paolo Bonolis ha pubblicato una vecchia foto di famiglia scattata in occasione dei 17 anni del figlio Davide. E nella descrizione ha voluto sottolineare il legame profondo che c’è sempre stato e c’è ancora con Sonia Bruganelli anche dopo la fine del matrimonio. Il conduttore ha infatti scritto: “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti… Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco”.

Nel 2023 Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione, dicendo che era semplicemente finito l’amore, quello che dovrebbe esserci in una coppia, ma non l’affetto, il rispetto e il sostegno reciproco. Ad oggi Paolo risulta essere ancora single. Sonia, invece, ha intrapreso una relazione da alcuni mesi con il ballerino Angelo Madonia.