Pochi giorni fa è iniziato ufficialmente il nuovo tour di Angelina Mango, che ha registrato già il tutto esaurito. In queste ore però la cantante è stata costretta a rinviare due concerti per problemi di salute.

Problemi di salute per Angelina Mango

È un anno decisamente importante questo per Angelina Mango. Come ben sappiamo solo lo scorso febbraio la giovane artista ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia, che in breve è diventata una vera hit. Successivamente la cantante ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest e allo stesso tempo ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, pokè melodrama, che ha scalato in breve le classifiche. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Europa tra eventi e festival, pochi giorni fa come se non bastasse è iniziato il nuovo tour di Angelina, che nelle prossime settimane la porterà nei club più importanti d’Italia.

Ancora prima della partenza della tournée però per la Mango è arrivata una grande soddisfazione. Tutti i concerti hanno infatti registrato il sold out, segno dunque che Angelina è di certo una delle artiste del momento. Solo ieri sera intanto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è esibita a Napoli. Questa mattina però è arrivata una spiacevole notizia.

Con un comunicato pubblicato sui social, Angelina Mango ha annunciato di essere costretta a rinviare due concerti del suo tour a causa di problemi di salute. La cantante infatti si è beccata una rinofaringite acuta che attualmente le impedisce di esibirsi al massimo della forma. La seconda data di Napoli, prevista inizialmente per stasera, e lo show di Molfetta, previsto per domani, sono dunque rinviati. Lo spettacolo in Campania verrà recuperato il prossimo 18 novembre, mentre il live pugliese si terrà il 19 novembre. Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per queste nuove date.

Non resta dunque che augurare una pronta guarigione ad Angelina, che presto riprenderà il suo tour.