1 Dopo essere stati a contatto con Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic, risultati positivi al Covid-19, Paolo Bonolis e Rovazzi si sottopongono al tampone: ecco il risultato

Nelle ultime ore a risultare positivi al Covid-19 sono stati, tra i tanti, anche Sinisa Mihajlovic e Flavio Briatore. Proprio l’imprenditore, come ha svelato L’Espresso, è ricoverato al San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero molto serie. Nel mentre qualche giorno fa è stato chiuso anche il locale Billionaire di Briatore in Sardegna, dopo che oltre 60 persone dello staff si sono ammalate. Come se non basasse si è temuto anche per alcuni personaggi che negli ultimi giorni sono stati vicini ai due, come Paolo Bonolis, suo figlio Davide e Fabio Rovazzi. Il gruppo nel giorno di Ferragosto ha infatti disputato una partita di calcetto tra amici, sul campo dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo.

L’immagine è stata anche condivisa dallo stesso Briatore sui social, e così in queste ore ci si sta chiedendo: cosa è accaduto a quelli che sono stati a contatto con Flavio e Sinisa Mihajlovic? Proprio recentemente a parlare è stato Paolo Bonolis. Contattato da Il Messaggero, il noto ed amato conduttore ha svelato di essersi sottoposto al tampone, annunciando di essere negativo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Come mi sento? Benissimo. Sono in perfetta salute, mi sento in forma. Non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Ho fatto il tampone. Per il lavoro che faccio sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Anche mio figlio Davide sta bene. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”.

Pare dunque che Paolo Bonolis e suo figlio Davide stiano bene: i tamponi per il Covid-19 hanno dato esito negativo e per il conduttore dunque non pare ci siano problemi. Qualche ora fa inoltre a parlare è stato anche Fabio Rovazzi. Scopriamo cosa ha dichiarato il giovane artista.