1 Secondo gli ultimi aggiornamenti, Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato in ospedale per Covid-19. Le condizioni dell’imprenditore pare siano serie

Il Covid-19 colpisce ancora! Stavolta a contrarre la malattia, risultando positivo al virus, è stato niente che meno che Flavio Briatore. Inaspettatamente infatti è giunta notizia, come riporta in esclusiva L’Espresso, che il noto imprenditore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Sempre stando a quanto si apprende pare che attualmente le condizioni di Briatore siano abbastanza serie, pur non trovandosi in terapia intensiva. Questo quanto si legge su L’Espresso:

“Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Secondo quanto è in grado di rivelare l’Espresso, l’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”.

Nel mentre, sempre come ci ricorda il sito, lo scorso 17 agosto il locale di Flavio Briatore Billionaire in Sardegna è stato chiuso. Oltre 60 persone dello staff sono infatti risultate positive al Covid-19. In attesa di scoprire cosa accadrà, la redazione di Novella 2000 si unisce nel fare un enorme in bocca al lupo a Briatore. A lui i nostri migliori auguri di una pronta guarigione.

Come se non bastasse in queste ore a contrarre il Coronavirus sono stati anche diversi volti del mondo dello spettacolo, tra i quali Aida Yespica, Antonella Mosetti, Federico Fashion Style e Andrea Zenga. Ma non solo. Ad ammalarsi sono stati anche alcuni celebri volti di Uomini e Donne, tra cui Nilufar Addati, Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre.