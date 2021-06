1 Il commento di Paolo Bonolis

Per l’ultima puntata de Il Punto Z Tommaso Zorzi ha avuto il piacere di ospitare Paolo Bonolis. Come fatto notare dall’influencer in questi giorni è emersa la notizia che Sonia Bruganelli, moglie del presentatore di Avanti Un Altro, sarà opinionista del Grande Fratello Vip 6 insieme ad Adriana Volpe.

Per questo Zorzi ha voluto sapere: “Ha la tua consacrazione? Che ne so…il tuo benestare”. Con la solita ironia che lo contraddistingue, ecco come ha risposto Paolo Bonolis:

“La mia consacrazione? Se lo vuole fare significa che le piace farlo. Io sono contento che lei lo faccia. Mica devo darle il permesso io. Non è un problema. Lei lo fa e va là e io no”.

Così Tommaso ha chiesto a Bonolis se questo lo spingerà a guardare il Grande Fratello Vip, che come ben sappiamo vedrà alla conduzione per la terza volta Alfonso Signorini. Questo il pensiero di Paolo: “Ci sono dei doveri familiari, sai. La guarderò, qualcosa. Purché non mi giochi qualche partita qualche squadra. No, non se non c’è niente di meglio in TV, io parlo di calcio”.

Ricordiamo infatti che Paolo Bonolis oltre ad essere un amante del calcio è anche grande tifoso dell’Inter, dunque semmai dovesse giocare la sua squadra del cuore o magari qualche altra partita che può incuriosirlo potrebbe non vedere sua moglie in TV. E ancora ha aggiunto:

“Sono tutte trasmissioni che piacciono a tante persone, ad altre non piacciono affatto e ad altre ancora meno. Ma questo vale per tutti i programmi, non è che ogni cosa deve avere il consenso collettivo. Anch’io faccio dei buoni ascolti, ma sono molti di più quelli che non le guardano da quelli che le guardano le cose che faccio”.

A seguire Paolo Bonolis ha parlato anche di Isola dei Famosi…