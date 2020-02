News e curiosità su Paolo Ciavarro, concorrente del Grande Fratello Vip: l’età, l’altezza, la fidanzata, il padre, Forum, Amici e dove seguirlo su Instagram.

Paolo Ciavarro età e altezza

Nato a Roma il 22 Ottobre 1991, l’età di Paolo Ciavarro dunque è di 28 anni. La sua altezza è di 180 cm. Ha un fratello a cui dice di essere molto legato.

Della sua vita privata non sappiamo tantissimo, ma dopo il diploma si è iscritto all’Università LUISS, dove si è laureato in Economia. Ha una grande passione per il calcio da sempre e ha giocato nelle giovanili della Roma e in passato ha fatto anche i provini per il Manchester City. Ciò dimostra dunque la sua grande bravura e tecnica.

Ma vediamo altre curiosità su di lui….

Padre e fidanzata

Come molti sanno, Paolo Ciavarro è figlio d’arte. Suo padre infatti è l’attore Massimo Ciavarro e sua madre Eleonora Giorgi. Sebbene non abbia mai usufruito della popolarità dei suoi genitori, spesso è stato attaccato e definito un ‘raccomandato’. Anche a scuola, come da lui stesso confidato, in tanti continuavano a sottolineare questo particolare. Con il tempo, però, ha dimostrato di sapersela cavare benissimo da solo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Paolo, sappiamo che ha avuto una relazione con Alicia Bosco, con il quale è stato legato per 4 anni. Ad ora però non sappiamo se sia lei o meno la sua fidanzata e non si conosce nulla circa la sua identità.

Forum e Amici

Il vero e proprio esordio televisivo per Paolo Ciavarro è avvenuto nel 2013, quando ha partecipato a Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca, insieme a suo padre Massimo. I due sono riusciti ad arrivare fino all’ottava puntata, conquistando i telespettatori.

A seguire Paolo ha avuto il piacere di entrare nel cast fisso di Forum, diventando uno dei volti più amati del programma di Barbara Palombelli. La popolarità dunque ha portato la produzione di Amici di Maria De Filippi a sceglierlo come conduttore del daytime del talent insieme a Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.

Il tutto gli ha aperto dunque le porte al mondo dello spettacolo, anche se come al solito non sono mancate le critiche da parte degli haters, i quali continuano a non riconoscere in lui le doti per il quale è diventato un personaggio televisivo. Nonostante ciò, comunque, lui non si è fatto scoraggiare e ha cercato di smentire tutti.

Queste dunque tutte le esperienze televisive fatte da Paolo Ciavarro fino ad ora, a cui si aggiungerà, come dicevamo, quella del Grande Fratello Vip, in onda dall’8 Gennaio 2020.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip

Dopo l’esperienza nel reality di Pechino Express (in quell’occasione in coppie insieme a suo padre), per Paolo Ciavarro è tempo di una nuova avventura. A seguito di numerose indiscrezioni in merito, Alfonso Signorini, infatti, l’ha scelto tra i 19 concorrenti (più i quattro highlander) della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Esattamente come sua madre Eleonora, anche lui ha deciso così di mettersi alla prova nel reality di Canale 5. Come se la caverà? Riuscirà a conquistare il pubblico? Intanto questo è il video messaggio pubblicato prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia…

Vediamo dunque dove è possibile seguire Paolo Ciavarro su Instagram…

Dove seguire Paolo Ciavarro su Instagram

Come dicevamo, dunque, Paolo Ciavarro è possibile seguirlo su Instagram, tramite il suo account ufficiale. Qui condivide tantissimi scatti, tratti da shooting fotografici, ma non solo. Spesso ama mostrarsi anche con la sua famiglia, con degli amici o colleghi di lavoro.

A Paolo facciamo il nostro più grande in bocca al lupo per la sua esperienza al Grande Fratello Vip, seconda solo a Pechino Express.

Il percorso nel reality

Paolo Ciavarro si è ormai ambientando al Grande Fratello Vip e ha fatto importanti conoscenze dentro la casa. Ha mostrato il suo bel fisico in una doccia davvero sexy lasciando incollati alla tv i suoi tanti estimatori.

Durante il percorso nel reality il conduttore si è particolarmente avvicinato all’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. Tra loro è nato un bel legame ma entrambi sono frenati, specie per la situazione della fashion blogger fuori dal contesto televisivo. Il cuore della Incorvaia, infatti, sembra essere impegnato, ma di recente tra loro è scoppiata la passione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.