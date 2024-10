A Verissimo Katia Ricciarelli con l’aiuto di Silvia Toffanin ha lanciato un appello per cercare il suo uomo ideale. La cantante ne ha tracciato un identikit: “Dev’essere più giovane di vent’anni almeno….”

Katia Ricciarelli svela il suo uomo ideale

A Verissimo oggi pomeriggio Silvia Toffanin è tornata con una nuova puntata, poco dopo la conclusione della trasmissione, Amici 24. In studio è arrivata anche Katia Ricciarelli, dopo l’intensa intervista di Eleonora Giorgi (che ha persino ricevuto una sorpresa dal figlio Paolo Ciaviarro).

La cantante lirica ha tracciato un bilancio della sua vita tra carriera e privato, ma c’è stato tempo anche per parlare d’amore. Il flirt di cui si era parlato nella Casa del GF e dopo a quanto pare è svanito e ora è in cerca dell’anima gemella.

Scherzosa Katia Ricciarelli con la complicità di Silvia Toffanin ha tracciato l’identikit del suo uomo ideale. Com’è dev’essere il compagno dei suoi sogni? Nel farlo ha anche lanciato un appello:

“Deve essere più giovane di me di una ventina di anni. Poi deve amare la natura, deve farmi da damo di compagnia, deve essere intelligente, ironico, allegro e non deve rompere le scatole”, ha affermato la Ricciarelli a Verissimo.

Riuscirà nel suo intento?

Gli amori della Ricciarelli

In passato Katia Ricciarelli è stata impegnata (dal 1972 al 1984) al tenore José Carreras. In seguito dal 1986 al 2004 è stata sposata con Pippo Baudo.

In seguito, appena due anni fa, sempre a Verissimo aveva raccontato di aver trovato l’uomo della sua vita, che le aveva persino fatto una proposta di matrimonio. Oggi però Katia Ricciarelli si professa single:

“Mi sono chiesta: ‘Ma voglio mettermi un estraneo in casa per poi fargli anche da badante?’ e l’ho mandato via”.

Nonostante tutto però Katia Ricciarelli non smette di credere nell’amore. Peraltro pare avere dei corteggiatori: “Mi vengono anche a suonare a casa, ma io non apro, non si sa mai”.

Chissà che anche lei non possa trovare la persona giusta!