Si è a lungo parlato del presunto cachet di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, in merito alla sua ospitata di ieri. A riguardo, dopo tanto parlare, è intervenuta la conduttrice Milly Carlucci che ha voluto fare chiarezza su questo argomento chiacchieratissimo.

Milly Carlucci parla del cachet di Barbara d’Urso

Da ieri sera si parla tantissimo del ritorno di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, dal confronto con Selvaggia Lucarelli e alcune dichiarazioni della conduttrice ai vari complimenti raccolti per la sua performance. A proposito della sua ospitata nel dance show si è parlato del presunto cachet.

Dagospia nei giorni scorsi ha lanciato la notizia che Barbara d’Urso avrebbe guadagnato 70.000 Euro. L’indiscrezione, che abbiamo preso con le pinze, ora trova le parole da parte di Milly Carlucci. Ospite di Mia Ceran a TV Talk la conduttrice ha svelato se effettivamente il cachet dell’ex conduttrice Mediaset è o meno quello di cui si è parlato nei giorni scorsi. La cifra corrisponde?

La presentatrice ha smentito tutto è sottolineato che in realtà sul web circolano delle cifre inesistenti sul guadagno di Barbara d’Urso: “Sì ho letto quello che si dice on line. Però è una polemica nata su cifre inesistenti. Uno dice una cosa inesistente e tutti la ripetono come se fosse vera. So per certo che non è quella la cifra. Smentita assoluta, magari spendessimo così tanto denaro, non corrisponde alla verità”.

Quindi per chi avesse ancora dei dubbi, Barbara d’Urso non ha mai guadagnato quella cifra, come precisato da Milly Carlucci in trasmissione. Così ha messo fine alla polemica.

Di questa serata resta piuttosto, al di là dello sterile chiacchiericcio in questione, la bella esibizione che Barbara d’Urso ci ha regalato ieri a Ballando con le Stelle. Tanti i complimenti giunti alla conduttrice da personalità del mondo dello spettacolo così come dagli utenti dei social, che ora si augurano di rivederla presto in TV.