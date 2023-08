Paolo Conticini alle prese con la preparazione della ‘fresella’: il video che conquista il web

NEWS

Debora Parigi | 10 Agosto 2023

La cucina di Paolo Conticini, l’attore si cimenta nella preparazione di una “fresella”

Uno dei cibi tanto amati dagli italiani è la frisella, chiamata anche “fresella”, e tipica del sud Italia, in particolare della Puglia. Quest’anno sui social in tanti si sono cimentati a cucinarla, o meglio a condirla visto che si tratta di una sorta di pane biscottato a forma di ciambella o tarallo che può essere mangiato con tanti ingredienti. Tra i vip che l’hanno preparata (con tanto di video) c’è anche Paolo Conticini.

Come detto, la fresella può essere condita in tanti modi, ma ci sono delle regole. E quando si tratta di cucina, gli italiani non guardano in faccia nessuno. Purtroppo nemmeno il bravissimo e amatissimo attore toscano. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram lo vediamo mentre appunto sta preparando il piatto in una versione adattissima all’estate con cioè pomodorini freschi, olio e cipolla. E poi anche una bella mozzarella a parte. Ma se guardate bene, ci mette un altro ingrediente.

Sì, Paolo Conticini ha spremuto anche del limone sulla fresella sia prima di mettere i pomodorini che a fine preparazione. E come si vede dai tantissimi commenti, il limone proprio non ci va messo sulla fresella. Alcuni utenti pugliesi l’hanno proprio considerata un’eresia.

Magari possiamo perdonare a Paolo questa svista, forse a lui il limone piace molto sul pomodoro. Sicuramente tra i tanti video di cucina che girano sul web abbiamo visto ricette ben peggiori e con un’accozzaglia di ingredienti da far rabbrividire.