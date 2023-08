NEWS

Nicolò Figini | 10 Agosto 2023

Sanremo 2024

La candidatura di Povia a Sanremo 2024

Povia è diventato molto celebre tra il grande pubblico quando ha partecipato nei primi anni 2000 a due edizioni del Festival più importante della canzone italiana. Nel corso di una recente intervista ha rivelato di cantare ancora e lo fa nelle feste di piazza, da lui definite “è più difficile“. Nel corso della chiacchierata ha anche affermato che gli piacerebbe tornare a Sanremo nel 2024:

“Lo sogno e ci provo da anni. Ho un progetto importante dedicato alle mie due bimbe adolescenti Emma e Amelia ma è solo un sogno. Sono produttore indipendente ed è ancora più difficile rientrare”.

Al momento non sappiamo se questo suo desiderio, rivelato nell’intervista a Libero, verrà realizzato. Non abbiamo ancora molte notizie in merito ai Big che faranno parte della rosa dei concorrenti. Questi, come al solito, verranno annunciati da Amadeus nella serata finale di Sanremo Giovani a dicembre. In quell’occasione, infatti, scopriremo i nomi e i titoli delle canzoni in gara.

Mentre attendiamo di scoprire se l’appello di Povia verrà ascoltato, possiamo parlare di alcune novità che ci attendono a Sanremo 2024. Martedì 6 febbraio si esibiranno tutti i Big in gara. Mentre mercoledì e giovedì verranno divisi a metà. Coloro che non canteranno faranno le veci di co-conduttori.

Il venerdì, quindi, sarà dedicato alle cover. Gli artisti potranno scegliere un’epoca a loro scelta fino al 31 dicembre 2023 e potranno portare sul palco un altro collega.

Il sabato, infine, verrà presentato il podio con le cinque canzoni finaliste. Ultima novità, quindi, riguarda la giuria. Oltre al televoto e alla sala stampa, infatti, ci sarà anche il voto delle radio, le quali andranno a sostituire la giuria demoscopica.

Seguiteci per molte altre news.