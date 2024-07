Serata di gala a tema benefico, quella che si è svolta poche ore fa presso il Salone Centrale della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma. Tra opere d’arte ottocentesche e un’atmosfera da grande soirée si sono mossi personaggi del mondo delle istituzioni e dello spettacolo. Tutto per dare risalto al tema di HIV e AIDS e finanziarne attività di prevenzione.

Artefice della serata Gianluca De Marchi, che è presidente dell’associazione Anlaids Lazio nonché ceo di Urban Vision Group. Da diverso tempo De Marchi è attivamente coinvolto in campagne di sensibilizzazione verso tematiche sociali, nonché all’interno di associazioni di volontariato.

L’evento si è aperto nel ricordo dell’immunologo Fernando Aiuti, il fondatore di Anlaids che primo fra tutti, al principio degli anni Novanta, si è battuto contro lo stigma sociale verso le persone con HIV o AIDS.

Emma Marrone Alessia Marcuzzi Claudia Gerini Elena Santarelli

Appello ai follower

La grande intuizione di De Marchi, quest’anno, è stata di coinvolgere non solo le istituzioni ma soprattutto personaggi con grandi numeri social. Da Emma Marrone a Cristiano Caccamo, da Alessia Marcuzzi ad Alberto Matano, i volti noti del mondo della TV, del cinema, della musica e della moda hanno approfittato dei loro frequentatissimi profili social per far conoscere ancora di più l’associazione.

In questo modo si sono raccolti 210 mila euro, che serviranno per attivare alcuni specifici progetti come “Ainlaids Lazio incontra gli studenti”, per fare informazione su HIV e AIDS tra i ragazzi delle scuole superiori, o il “Facciamolo rapido”, con il quale si somministrano test HIV rapidi.

Gli ospiti dell’evento

Presenti alla serata gli Onorevoli Lucia Borgonzoni, Ugo Cappellacci, Federico Mollicone, Marta Schifone e Luca Sbardella. C’erano anche l’Assessore alla cultura del Comune di Roma Miguel Gotor e la Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni.

Malika Ayane Giacomo Ferrara con la compagna Beatrice Grannò Alba Parietti con il compagno

Tra i nomi VIP, invece, segnaliamo Claudia Gerini, Michele Bravi, Elena Santarelli, Alba Parietti con il compagno, Malika Ayane, Beatrice Grannò, Myrta Merlino, Giacomo Ferrara, Rocco Fasano, Biondo, Ludovica Bizzaglia, Sara Lazzaro, Roberto D’Agostino e Vittoria Schisano.