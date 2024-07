Il giorno delle nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez il padre di quest’ultima ha fatto un discorso molto toccante, che ha commosso tutti i presenti. Ecco il video completo.

Il discorso del padre di Cecilia Rodriguez

Un paio di settimane fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie celebrando la loro unione in una meravigliosa villa in Toscana. Hanno festeggiato per tre giorni e per la cerimonio con rito religioso hanno voluto accanto a loro tantissimi amici e parenti. Tra questi abbiamo infatti potuto vedere Giulia De Lellis, Tony Effe, Andrea Damante e Alvise Rigo.

Il padre della sposa, Gustavo, è stato protagonista di due momenti molto commoventi: uno quando ha accompagnato la figlia all’altare e l’altro durante un discorso nel bel mezzo della cerimonia. Qui sotto possiamo ascoltare le sue parole e vedere l’attimo esatto in cui Cecilia e Ignazio sono scoppiati in lacrime:

“Ho capito che tu eri la persona giusta dal giorno che Jeremias ti ha conosciuto. Da quel giorno ti voglio tanto bene, sei un amico. Mi hai offerto tutto quello che può offrire una persona, mi sento sostenuto e rispettato. Noi veniamo dal Sud America, il cambiamento culturale a volte non è giusto. Tu mi hai insegnato a essere gioioso e forte”.

non riesco a smettere di frignare non so come si fa aiuto Gustavo tu hai il mio cuore

🫠🥹🫠🥹🫠🥹#IgnaeChechu pic.twitter.com/HM3JDCfWSY — cosedipazzi (@Michiiiiiix) July 4, 2024

Per Cecilia Rodriguez ha avuto parole altrettanto dolci: “I cercatori d’oro fanno sforzi enormi per trovarne un po’ e anche nel tuo caso la natura è stata meravigliosa. Ci ha fatto trovare in te un pezzo d’oro. Hai uno sguardo che… Basta, svengo… Tutto qui“. Alla fine ci sono stati baci e abbracci pieni di affetto e gioia tra le lacrime, coronando così perfettamente una giornata speciale.

La serata è quindi proseguita tra balli e canzoni nella splendida location scelta. Ancora auguri ai novelli sposi da parte di tutta la redazione di Novella 2000.