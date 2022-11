Parata di VIP per l’inaugurazione della romana Marilyn Spa

Alla Marilyn Spa Beauty & Wellness

Una Spa dedicata alla memoria di Marilyn Monroe, l’intramontabile diva di Hollywood omaggiata sin nel nome della struttura inaugurata qualche ora fa nel cuore di Roma. Trattasi di un tempio di pace e relax in cui trascorrere qualche ora lontano dai tormenti della vita quotidiana, magari con la complicità delle amiche.

E seguendo proprio questo suggerimento, alla festa di apertura del locale si sono riunite alcune “amiche VIP”, showgirl e attrici note al grande pubblico che per l’occasione hanno prestato la propria immagine per invitare i rispettivi follower sui social a seguirle nella nuova avventura di beauty e benessere.

A tenere a battesimo la Marilyn Spa Beauty & Wellness c’erano, tra le altre, Martina Stella, Jane Alexander, Milena Miconi, Manila Nazzaro ed Elena Ballerini.

Nella foto: Martina Stella e Jane Alexander

Le ospiti della struttura

Martina Stella è attualmente impegnata sul set di una nuova fiction che andrà in onda sulla Rai nella prossima stagione TV. Jane Alexander è reduce da un certo clamore mediatico per un’intervista rilasciata al Corriere. L’estate scorsa l’ex volto di Elisa di Rivombrosa si è infatti scagliata contro i pregiudizi che hanno arrestato la sua carriera dopo il GFVip. Milena Miconi, che nelle settimane scorse ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, è in sala con Amici per la pelle di Pierluigi Di Lallo accanto a Massimo Ghini e Nancy Brilli.

Infine, Elena Ballerini è tra i protagonisti della nuova stagione di Tale e Quale Show, dove continua a regalare grandi sorprese come interprete e cantante. Manila Nazzaro è uscita solo pochi mesi fa dalla casa del Grande Fratello VIP ed ha dichiarato che non sposerà il compagno Lorenzo Amoruso.

Jane Alexander e Martina Stella in una delle aree della Marilyn Spa

Le celebrity hanno potuto accedere alle diverse aree della Spa, ciascuna delle quali è associata a trattamenti e servizi differenti. Il luogo perfetto, insomma, per ritrovare le energie, circondarsi di ottime vibrazioni, e pensare soprattutto un po’ anche a se stessi.

