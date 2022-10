Chi è Elena Ballerini? Età, marito e Instagram

Quello che sappiamo su Elena Ballerini, concorrente di Tale e Quale Sow 2022. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Elena Ballerini

Nome e cognome: Elena Pappalardo

Nome d’arte: Elena Ballerini

Età: 38 anni

Data di nascita: 21 febbraio 1984

Luogo di nascita: Genova

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 56 kg

Professione: conduttrice e cantante

Figli: ha un figlio, Alberto Emanuele

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elenaballeriniofficial

Elena Ballerini età e biografia

Scopriamo tutte le informazioni utili per conoscere Elena Ballerini, concorrente di Tale e Quale Show 2022. Quando è nata? Nasce a Genova il 21 febbraio 1984. Di conseguenza la sua età è di 38 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri. Il peso è di 56 kg. Il vero nome è Elena Pappalardo.

Vive i primi anni della sua vita e l’adolescenza a Loano. Il padre, Alberto Pappalardo, lavora come avvocato. Purtroppo scompare prematuramente quando lei ha solo 18 anni. La madre Marina, invece, da giovane era una musicista e la fa avvicinare a questo mondo.

Fin da piccola, perciò, studia canto, recitazione e scrittura. A 16 anni frequenta corsi di musica jazz, soul e si immerge nei musical. Si esibisce, infatti, a teatro in opere come “Il fantasma dell’opera“, “Cats” ed “Evita“.

Sul percorso di studi, inoltre, sappiamo che Elena si diploma al Liceo Scientifico Giordano Bruno. Ottiene, poi, una laurea in Scienze Giuridiche con una tesi in Diritto Privato.

La vita privata di Elena Ballerini: marito e figli

Della vita privata di Elena Ballerini, concorrente di Tale e Quale Show 2022, sappiamo che è sposata con il manager Luca Federico Ghini. I due sono convolati a nozze nel 2016 a Portofino.

Dall’unione con il marito, in seguito, un paio di anni più tardi è venuto al mondo il figlio Alberto Emanuele. Alla domanda “quanti figli ha Elena Ballerini” la risposta è uno solo.

Dove seguire Elena Ballerini: Instagram e social

Dove seguire Elena Ballerini sui social? La concorrente di Tale e Quale Show non ha alcun account su Twitter o TikTok.

La troviamo con una pagina ufficiale Facebook seguita da altre 420mila persone. Su Instagram, inoltre, conta 119mila follower. Qui condivide diverse foto con il figlio, gli amici e anche scatti della vita lavorativa.

Carriera

La carriera di Elena Ballerini ha inizio nel 2011 come cantautrice nel programma La terra delle meraviglia su Rai 2. L’esordio vero e proprio, però, si ha un anno dopo in La TV Ribelle, magazine quotidiano su Rai Gulp. Sulla stessa emittente conduce anche Gulp cinema.

Tra i suoi lavori citiamo anche una partecipazione alla miniserie Un matrimonio e al film Maldamore. Tornando ai programmi TV, quindi, il successo maggiore lo riscuote grazie ai quattro anni passati a Mezzogiorno in Famiglia nel ruolo di inviata.

Nel 2018, quindi, pubblica il libro Come non darla… vinta e viene presentato a La vita in diretta e Porta a Porta. Nel 2020 conduce 4 zampe in famiglia, Primo Set e il Concerto di Santo Stefano. Il 2021, poi, la vede affiancare Pino Insegno al Gran galà dei tulipani di seta nera.

A partire dall’ottobre dello stesso anni approda a Citofonare Rai2 come inviata. Nonostante qualcuno possa pensarlo, non ha mai partecipato ad Amici. Nel 2022 Elena Ballerini diventa concorrente di Tale e Quale Show.

Canzoni

Nel corso della sua vita Elena Ballerini ha registrato anche due canzoni: Se dimentico (2015) e Inutilmente (2016). Ha fatto parte di alcuni videoclip:

Scacco matto (3022)

(3022) Fra mille se (2015)

(2015) Se dimentico (2015)

(2015) The Phantom of the Opera (2015)

Programmi TV

Andiamo, adesso, a vedere più nel dettaglio tutti i programmi TV a cui ha preso parte Elena Ballerini:

La TV ribelle (2012-2013)

(2012-2013) Gulp cinema (2013)

(2013) Leggende Rock (2013)

(2013) Mezzogiorno in Famiglia (2014-2018)

(2014-2018) 4 zampe in famiglia (2020)

(2020) Primo set (2020)

(2020) Concerto di Santo Stefano (2020)

(2020) Concerto di Pasqua (2021)

(2021) Gran Galà dei Tulipani di Seta nera (2021)

(2021) Citofonare Rai2 (dal 2021)

(dal 2021) Tale e Quale Show (2022)

Mezzogiorno in Famiglia

Tra il 2014 e il 2015 entra nella trasmissione Mezzogiorno in Famiglia. Elena ha il compito di inviata, girando per le piazze italiane.

Rimane nel programma per quattro stagione. Si ritira per maternità e torna nel 2019, come ospite in alcune puntate, nelle vesti di cantante.

Elena Ballerini a Citofonare Rai2

Elena Ballerini, dal 2021, entra a far parte del cast fisso di Citofonare Rai2 con il ruolo di inviata. L’abbiamo, infatti, vista spesso in giro per l’Italia, come ad esempio a Loano o Sanremo.

Le conduttrice dello show in onda ogni domenica sono Simona Ventura e Paola Perego.

Elena Ballerini a Tale e Quale Show 2022

L’avventura di Elena Ballerini a Tale e Quale Show 2022 comincia venerdì 30 settembre. A presentarla in ogni puntata troveremo Carlo Conti.

Per quanto riguarda la giuria, invece, questa sarà formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Passiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti…

I concorrenti di Tale e Quale Show 2022

Scopriamo, ora, i concorrenti che fanno parte del cast di Tale e Quale Show 2022, fatta eccezione per Elena Ballerini:

Antonino Spadaccino

Gilles Rocca

Andrea Dianetti

Valeria Marini

Alessandra Mussolini

Claudio Lauretta

Rosalinda Cannavò

Valentina Persia

Samira Lui

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Il percorso di Elena a Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini inizia il suo percorso a Tale e Quale Show il 30 settembre 2022. Di settimana in settimana scopriremo quali personaggi del mondo della musica dovrà imitare.

Scopriremo presto, inoltre, la sua posizione in classifica.

1° puntata : Ottavo posto per Elena con il ricordo di Olivia Newton-John.

: Ottavo posto per con il ricordo di 2° puntata: La seconda puntata vede l’imitazione di Antonella Ruggiero – IN AGGIORNAMENTO

