Solo qualche ora fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha fatto discutere il web. Sui suoi social infatti Lorenzo Amoruso ha pubblicato uno strano messaggio in cui ha parlato del suo rapporto con Manila Nazzaro, che ha immediatamente fatto preoccupare i fan. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore:

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Fin dal primo momento i più hanno interpretato il messaggio di Lorenzo Amoruso come una sorta di addio a Manila Nazzaro. Tuttavia naturalmente si tratta solo di indiscrezioni, e non c’è alcuna prova che davvero l’ex calciatore abbia deciso di lasciare l’ex Miss Italia. Adesso però Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio e poco fa ha pubblicato l’ennesimo messaggio criptico. Ecco cosa ha affermato Amoruso:

“Il problema oggi è che si vive in un mondo al contrario, dove più sei str**zo e più ottieni, e dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano. Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più…provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati RESPECT”.