Nella serata del 16 settembre 2024 al Grande Fratello entra anche Yulia Naomi Bruschi, la concorrente Nip che abbiamo già visto in televisione a Temptation Island e non solo.

Chi è Yulia Naomi Bruschi

Nome e cognome: Yulia Naomi Bruschi

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Cuba

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: direttrice artistica e modella

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @yulibruschi

Yulia Naomi Bruschi età e biografia

Chi è e quanti anni ha Yulia Naomi Bruschi? La concorrente del Grande Fratello nasce a Cuba ma oggi vive a Lucca. La data di nascita completa non la conosciamo ma sappiamo che l’anno è il 1998, di conseguenza ha un’età di 26 anni. Al momento sono sconosciute l’altezza e il peso.

Non abbiamo notizie sugli studi ma abbiamo qualche informazione in più sui genitori. Durante il video di presentazione del Grande Fratello ha affermato che il padre non era presente il giorno della sua nascita:

“Papà non c’era e per gran parte della mia vita ho vissuto con mia madre. Questa assenza ha segnato la mia adolescenza e la mia persona. Oggi sono tosta per questo, mamma è la mia roccia”.

Oggi il suo lavoro è quello di direttrice artistica di un locale a Lucca.

Vita privata

Della vita privata di Yulia Naomi Bruschi, sotto il punto di vista sentimentale, non sappiamo nulla. Al momento possiamo pensare che sia single.

In passato è stata fidanzata con Manuel Pirelli però dopo di lui non sappiamo chi sia stato il suo fidanzato. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire Yulia Naomi Bruschi: Instagram e social

Dove possiamo seguire Yulia Bruschi sui social? Sicuramente è presente su Instagram dove condivide varie foto in cui si mostra mentre si rilassa al mare o con gli amici.

Appare anche su Facebook ma non compare su TikTok o Twitter.

Carriera

La carriera in televisione di Yulia Bruschi ha inizio nel 2020 grazie alla sua apparizione come tentatrice a Temptation Island.

Di lì a poco compare anche nella prima e ultima edizione della versione italiana di Love Island con Giulia De Lellis.

Nel 2024, invece, entra nel cast del Grande Fratello diventando una concorrente ufficiale.

Temptation Island

Yulia Naomi Bruschi ha fatto parte del cast di Temptation Island nel 2020, ovvero nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Qui si è avvicinata a Gennaro Mauro, l’allora fidanzato di Anna Ascione.

Love Island

In seguito Yulia Naomi Bruschi ha anche preso parte alla prima e unica edizione di Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis.

Ne è uscita fidanzata con Manuel Pirelli ma la loro storia ha avuto fine poco tempo dopo.

Yulia Naomi Bruschi al Grande Fratello

Yulia Naomi Bruschi entra nella casa del Grande Fratello 2024 il 16 settembre. Nel video di presentazione afferma di essere una donna dal carattere forte:

“Nonostante le mie difficoltà non mi sono mai buttata giù. Grande Fratello, io non mi arrendo mai. Per davvero”.

I concorrenti del Grande Fratello 2024

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024? Ecco la lista completa:

Partiamo con gli uomini: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani, Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Per quanto riguarda le donne, poi, ci sono: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Yulia Bruschi e Shaila Gatta..

Alla guida del reality vediamo ancora Alfonso Signorini, mentre come opinioniste vediamo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Il percorso di Yulia al Grande Fratello 2024

Il percorso di Yulia Naomi Bruschi comincia nella serata di lunedì 16 settembre 2024. Si presenta all’interno della casa e viene accolta con grande entusiasmo dagli altri inquilini.

IN AGGIORNAMENTO