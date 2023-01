NEWS

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2023

Il ricovero in ospedale di Pasqualino Maione

Sono tanti gli studenti che abbiamo visto passare tra i banchi di Amici. Alcuni di loro sono riusciti ad affermarsi e a venire apprezzati da milioni di persone, altri invece sono rimasti più nell’ombra e a volte hanno anche cambiato vita. Oggi parliamo di un allievo che ha fatto parte della settima edizione del talent, quella vinta da Marco Carta. Si tratta di Pasqualino Maione, il quale di recente è cambiato molto sotto il punto di vista fisico a causa di una malattia che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Da quattro mesi si trova nella struttura ed è in attesa di guarigione, anche se nel frattempo ha perso trenta chili. Ma che cosa gli è successo? Lo ha raccontato in un’intervista al settimana Nuovo, come riporta anche il sito Gossip e TV. La sua disavventura ha avuto inizio a luglio 2022 quando ha contratto il Covid per ben due volte. Ha detto di essere rimasto chiuso in casa per venti giorni e di aver sofferto di forti mal di testa. La febbre era molto alta e non accennava a diminuire:

“La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo“.

Al momento Pasqualino Maione si trova in ospedale in attesa di guarire completamente. Nel frattempo si sta sottoponendo a una terapia a base di cortisone e altri farmaci. Per fortuna accanto a lui trova la sorella Giovanna e i suoi famigliari. Senza contare i suoi amici, anche loro ex allievi del talent, come Roberta Bonanno e Marta Rossi. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.