Amici 22, Aaron sbotta contro Wax: “Mi stai sul c***o” (VIDEO)

Debora Parigi | 18 Gennaio 2023

Il confronto tra Aaron e Wax ad Amici 22

La situazione nella scuola di Amici 22 è un po’ tesa dopo quello che è successo a Capodanno e che la produzione ha saputo a distanza di alcuni giorni. I fatti non hanno ancora ricevuto una conferma certa e il programma continua a non mostrare video o rivelare cosa è accaduto. Si è capito che è una cosa grave e immatura, che ha visto Wax capobanda e che ha trascinato con sé altri membri.

E dopo che i sei allievi coinvolti sono stati divisi dal resto del gruppo, in casetta si è respirata un’aria nuova. Tanto che nel daytime di lunedì c’è stato un confronto tra di due gruppi riuniti in cui si è parlato di situazione tranquilla e serena dopo che i sei erano stati allontanati. In particolare due persone si sono sentite più libere di esprimersi: Samuel e Aaron.

Continuando a non comprendere cosa sia successo a Capodanno, si capisce che comunque c’erano delle problematiche già da prima. E si è capito anche che non scorre proprio buon sangue tra Aaron e Wax. Il primo, infatti, aveva fatto intendere che il secondo lo aveva cambiato in quei mesi. Oggi quindi, nel daytime di Amici 22 andato in onda, c’è stato un confronto tra di due cantanti.

Proprio Aaron ha esordito col compagno dicendo: “Mi stai sul c***o quando dici le pu*****te!”. Poi sono usciti in giardino e c’è stato il confronto. L’allievo di Rudy Zerbi ha detto: “O ci fai o sei stupido. Te sei una volpe. Roba che, io certi atteggiamenti li riconosco, a volte sono delle grandi mi*****te. Altre persone non le riconoscono. E te non ne hai bisogno. La cosa che mi fa inc****re è che te non ne hai bisogno di fare i giochetti. Ma li fai e si capisce. Lo sai quando si capisce poi? Quando stai messo all’angolo. E non ce n’è bisogno, perché passi per vittima. E quella è una c****a perché non fai pena. Anzi, stai sul c***o, a me stai sul c***o in quel modo”.

Aaron ha poi fatto accennato all’evento di Capodanno e alla settimana trascorsa divisi: “Io ti giuro che quella settimana ero inc****to con te ma di brutto. E dicevo ‘ma perché io che non ho fatto niente, devo stare qua a inc*****mi per lui?’ Deve esserci solo un miglioramento Wax”.

In questo daytime Wax ha anche avuto un confronto con la sua professoressa, Arisa, che si è arrabbiata tanto per quanto successo.