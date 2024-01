Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Gennaio 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio a Uomini e Donne abbiamo assistito a un forte litigio tra il Cavaliere Federico Castello e Tina Cipollari.

Un Cavaliere attacca Tina Cipollari

Durante la puntata di oggi pomeriggio Barbara ha avuto una dura lite con il Cavaliere Federico Castello. I due protagonisti del Trono over hanno tentato di frequentarsi, ma dopo un po’ di tempo sono sorti degli attriti che non hanno saputo superare. Ma come mai è stata attaccata anche Tina Cipollari?

Il tutto è partito nel momento in cui Barbara si è alzata in piedi urlando come mai Federico fosse ancora seduto nel parterre maschile. Lui stava dicendo di essere rimasto per cercare una persona con cui valesse la pena approfondire una conoscenza. La Dama, però, gli ha recriminato il fatto di non essersi mai alzato a parlare con nessuno e mentre l’altro stava replicando è intervenuta Tina.

Federico si è girato e ha gridato: “Non parlarmi sopra tu“. Tutto il pubblico ha sussultato e Tina Cipollari si è alzata dalla sua postazione molto arrabbiata: “Ma datti una calmata, eh“. Poi Federico ha aggiunto: “Sembri la donna delle pulizie che deve controllare tutto“. Così l’opinionista ha replicato: “Sono fiera di sembrare la donna delle pulizie, l’importante è che non sono te“.

Gli attacchi del Cavaliere, però, non sono terminati: “Vai a sederti, patetica. Sei una donna patetica. Sto parlando con Barbara. Sei tu che attacchi le persone perché non riesci a essere critica. Sei tu che offendi“. Tina ha lasciato perdere l’offesa e ha cercato di analizzare la situazione. Maria De Filippi ha difeso il Cavaliere affermando che quella sulle signore delle pulizie non era intesa come un’offesa.

La situazione si è conclusa con la conduttrice che ha calmato le acque e la puntata è proseguita tornando a parlare di Alessandro Vicinanza. Vedremo cosa ci attenderà nel proseguo di domani pomeriggio.