Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Gennaio 2024

Amici 23

Di recente Sarah Toscano, allieva di Amici 23, ha compiuto 18 anni e per tale motivo ha scritto un post su Instagram che in molti hanno interpretato come una frecciatina a Holden.

La presunta frecciatina di Sarah di Amici 23

Non molte settimana fa il web aveva notato come Holden sembrasse guardare molto spesso Sarah Toscano durante le sue esibizioni ad Amici 23. Per tale ragione era nata una ship sul web che li ha visti protagonisti. Il cantante, però, è un po’ più grande mentre l’altra fino a ieri aveva solo 17 anni. In queste ore ne ha compiuti 18 ed è diventata maggiorenne.

A seguito delle numerose domande, quindi, poche settimane fa Holden ha risposto ai fan rivelando la verità dietro il presunto flirt: “Raga, comunque possiamo sfatare di Sarah“. Una frase che ha deluso tantissimi follower ma che non ha per questo spento le speranze.

In seguito Sarah ha presentato il nuovo singolo “Viole e Violini” in cui, come da lei stessa dichiarato più volte, si parla in maniera ironica di una storia d’amore. O per meglio dire di una cotta che una minorenne ha preso per un uomo più grande. Il brano ha riscosso un buon successo sulle piattaforme streaming e in molti hanno iniziato a chiedersi a chi fosse riferita.

Oggi, a distanza di un giorno dal suo compleanno, la concorrente di Amici 23 ha condiviso sul suo profilo Instagram una Storia con la copertina di “Viole e Violini” in cui ha aggiunto il commento: “Quindi ora ho l’età?“.

Ovviamente potrebbe semplicemente essere un riferimento diretto alla canzone dove dice di “non avere l’età“. Altri utenti, però, ipotizzano si tratti di una frecciatina al presunto flirt con Holden.

Come se stesse chiedendo direttamente a lui se adesso che ha 18 anni potranno iniziare a frequentarsi sul serio. Al momento non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente dal daytime dei prossimi giorni di Amici avremo tutto più chiaro.