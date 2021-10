Patrizia Mirigliani si scaglia contro Manila Nazzaro: “Anche alle mie Miss si sposta la corona”

1 Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro

Poche ore fa sul profilo Instagram di Patrizia Mirigliani è apparso un post contro Manila Nazzaro. Si tratta di un fanvideo in cui a una vecchia foto di Manila nelle vesti di Miss Italia scende la corona. Ed infatti la Mirigliani ha accompagnato il post con la frase: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”.

Ma da cosa nasce tutto questo? In realtà potrebbe esserci più di un motivo. Il più recente riguardo un avvenimento accaduto ieri sera. Raffaella Fico aveva trovato il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, mentre era in bagno a fare dell’autoerotismo. La showgirl aveva raccontato di aver trovato un uomo in questa situazione, ma senza fare nomi. Come raccontato dal web, sembra che invece sia stata proprio Manila Nazzaro a dire più volte che si trattava di Nicola.

Ma c’è anche un altro motivo che è legato ad un discorso che l’ex Miss Italia aveva fatto a Soleil Sorge. Ecco cosa è successo…