Raffaella Fico ha beccato un vippone mentre praticava autoerotismo

1 La scoperta di Raffaella Fico su Nicola Pisu

Ieri sera il mondo dei social si è accorto di una cosa accaduta nella casa del Grande Fratello Vip 6 che vede protagonisti Raffaella Fico e Nicola Pisu. In pratica la showgirl avrebbe sorpreso il figlio di Patrizia Mirigliani in bagno mentre stava facendo dell’autoerotismo.

COSA STO LEGGENDO ma in che senso Raffaella ha sorpreso Nicola in un angolo del bagno a s3garsi sto piangendo #GFvip pic.twitter.com/N9ipTBMQia — BagnoTrash (@bagnotrash) October 5, 2021

Al momento sul web non c’è nessun video di quanto accaduto. Ma, da come si legge su Twitter, questa cosa l’hanno saputa anche altre persone presenti in casa. Infatti, sembra che Alex Belli gli abbia detto che per fare queste cose deve pensarci la mattina presto.

Si è Alex ha detto che deve alzarsi presto per queste cose 😂ora capisco perché Alex quello che salta giù dal letto come un coniglio la mattina 😂😂 — katerina (@ReghiSzucs) October 5, 2021

Ma chi è stato a dire algi altri questa cosa? La colpa non sembra essere di Raffaella, ma di un’altra donna…