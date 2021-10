1 Svaligiata la casa di Paulo Dybala. Ecco cosa hanno rubato

Dopo l’influencer Chiara Biasi anche Paulo Dybala si trova a fare i conti con un furto nella propria abitazione. La casa del numero 10 della Juventus pare sia stata svaligiata e i malviventi abbiano portato via degli oggetti di grande valore. Ma vediamo meglio cosa è accaduto.

Il fatto risale alla notte tra martedì e mercoledì, quando Paulo Dybala, in quel preciso istante, non si trovava nella sua villa tra Torino e Moncalieri. I ladri, stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, pare abbiano forzato una finestra presente al piano terra. La squadra di vigilanza, che tiene sotto controllo la zona, si è accorta che qualcosa stava succedendo ed è così intervenuta. Le forse dell’ordine, sapendo dell’assenza di Dybala, si sono resi conto di alcuni strani movimenti e hanno così pensato bene di capire cosa stesse succedendo.

Al momento non è ancora stata fatta la stima dei danni subiti da Paulo Dybala, ma stando a quanto raccontato dalla Rosea e da Il Corriere dello Sport, al calciatore sono stati sottratti degli oggetti di grande valore: pare ci sia infatti una collezione di orologi di proprietà proprio del giocatore. Ad aggiungersi alla lista anche alcuni preziosi gioielli. Ecco quanto specificato da Il Corriere:

“Il bottino, consistente in alcuni orologi e preziosi gioielli, deve essere quantificato ai carabinieri della compagnia di Moncalieri, intervenuti per verbalizzare il furto. Al momento non è stata presentata la denuncia. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da parte dell’attaccante bianconero”.

Attendiamo dunque conferme a riguardo. Le notizie su Paulo Dybala, intanto, non sono finite qui…