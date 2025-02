Calciatore argentino e attaccante della Roma, Paulo Dybala è uno dei volti più amati del calcio italiano e internazionale. Ma chi è il giocatore? Qui vi lasciamo una scheda con tutte le notizie sul suo conto: dall’età all’altezza per passare alla moglie e Instagram dove seguirlo.

Chi è Paulo Dybala

Nome e Cognome: Paulo Bruno Exequiel Dybala (noto Paulo Dybala)

Data di nascita: 15 novembre 1993

Luogo di nascita: Laguna Larga (Argentina)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: calciatore

Moglie: Paulo è sposato con Oriana Sabatini

Figli: Paulo non ha figli

Tatuaggi: Paulo ha diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @paulodybala

Paulo Dybala età, altezza e biografia

Qual è il vero nome di Dybala e quanti anni ha? Il nome completo è Paulo Bruno Exequiel Dybala, noto semplicemente a tutti come Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è nato a Laguna Larga, in Argentina, il 15 novembre 1993. La sua età è di 31 anni. Il segno zodiacale è lo Scorpione.

Chi sono i genitori di Dybala e quindi la sua famiglia e origini? Si tratta di papà Adolfo (con ascendenza polacca) e mamma Alicia (con origini italiane). Suo nonno era originario di un piccolo villaggio della Polonia ed emigrò in Argentina dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Il cognome dunque è polacco e da Dybala divenne Dybàla. La nonna materna di Paulo invece ha origini napoletane. Questo gli ha permesso di ottenere la cittadinanza italiana nel 2012.

Quanto è alto Dybala? L’altezza dell’attaccante è di 1 metro e 77 centimetri per un peso pari a 70 kg.

Soprannominato da tutti la Joya (il gioiello), nei suoi primi anni al Palermo venne chiamato da tutti “U Picciriddu”.

Vita privata

In quanto alla vita privata di Paulo Dybala, sappiamo chi è la sua fidanzata o chi è la moglie? Ebbene la risposta affermativa è la seconda.

Nel 2024, dopo ben sei anni di fidanzamento, il calciatore si è sposato con l’attrice e cantante argentina Oriana Sabatini. Insieme sognano una famiglia in futuro e dunque dei figli.

Dove seguire Paulo Dybala: Instagram e social

Presente su tutti i social, da Facebook a Instagram per passare a Threads, chi volesse può seguire mediante le sue pagine ufficiali Paulo Dybala.

L’attaccante argentino pubblica tanto del suo lavoro e delle partite che lo vedono protagonista con la Roma o con l’Argentina, ma anche la preparazione con entrambi i club tra allenamenti e trasferte.

Nel suo profilo è possibile trovare anche foto legate alla sua vita privata. Non mancano immagini con sua moglie Oriana così come foto con amici.

Carriera

Tra i talenti più promettenti della sua generazione, Paulo Dybala è senza alcun dubbio una prima o seconda punta elegante, talvolta anche ala destra. È dotato di imprevedibilità e grande tecnica. In campo è molto bravo nel contropiede e dribbling e riesce a segnare anche di testa grazie alla rapidità negli spazi stretti, sebbene non sia la sua caratteristica principale.

In generale si tratta di un attaccante molto versatile, utilizzato come trequartista, esterno offensivo o falso nueve. Ha un mancino incredibile, preciso e chirurgico, sa proteggere palla e far salire la squadra e pressa bene gli avversari e sa come schivarli. È in grado di calciare molto bene i rigori e punizioni. Spesso è stato paragonato al connazionale Omar Sívori.

Ma cosa sappiamo della sua carriera? I primi passi nel calcio hanno avuto origine in Argentina. Dopo l’esordio nell’Instituto, si è trasferito in Italia nel 2012 grazie all’intuito di Maurizio Zamparini, al tempo presidente del Palermo. Dopo 3 stagioni in cui ha vinto il campionato di Serie B ed è entrato nel cuore dei tifosi come “U Picciriddu”, l’attaccante ha colto al balzo l’occasione di giocare con la maglia della Juventus. Con la squadra bianconera la Joya (altro suo soprannome) ha vinto tantissimo: cinque campionati italiani (dal 2016 al 2020), quattro Coppe Italia (dal 2016 al 2018 e nel 2021) ma anche tre Supercoppe italiane (2015, 2018 e 2020).

Intanto a convocarlo è stata anche la Nazionale Argentina, dove ha esordito per la prima volta nel 2015: qui ha totalizzato presenze e goal, vincendo anche dei trofei come la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA nel 2022.

Nello stesso anno la svolta clamorosa: Dybala ha lasciato la Juventus per trasferirsi alla Roma. Acquisto che ha scaldato molto la piazza giallorossa.

In che squadra giocherà Dybala nel 2025? Le sue squadre attuali sono la Roma e l’Argentina (per quanto riguarda la Nazionale). Vedremo se in futuro ci saranno delle novità. In ogni caso per ora non sembra essere intenzionato a cambiare aria, nonostante le voci di mercato non sembrano mancare.

Per chi si stesse domandando cosa mangia Dybala, ovviamente l’atleta come tutti i suoi compagni anche lui segue probabilmente un programma personalizzato.