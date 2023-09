NEWS

Anche Taylor Mega e la sorella a Pechino Express?

AGGIORNMENTO: L’influencer Deianira Marzano ha rivelato che Taylor Mega ha smentito la sua partecipazione a Pechino Express o qualsiasi altro reality.

Non solo la nuova edizione del Grande Fratello. In questi giorni c’è un gran parlare anche sulla nuova stagione di Pechino Express. Nomi ne stanno spuntando fuori tanti e una nuova coppia di viaggiatrici è stata svelata da Amedeo Venza in queste ultime ore.

Si tratta di Taylor Mega e la sorella Giada Todesco. Secondo quanto si apprende dall’esperto di gossip le due sarebbero tra le prescelte per la prossima edizione di Pechino Express. Quindi potrebbero magari formare il duo delle “Sorelle”, per esempio. Ancora è presto per trarre conclusioni e si tratta appunto di un pettegolezzo. Vedremo se troverà conferme.

Oltre a Pechino Express di recente si è parlato di Taylor Mega anche per un altro motivo. Pare infatti che l’influencer, amatissima sui social, sia stata “scartata” per il Grande Fratello. Anche in questo caso però non troviamo né conferme né smentite e la diretta interessata non ha fatto parola dei gossip sul suo conto.

I nomi in lizza

In attesa di capire se i nomi di Taylor Mega e della sorella Giada Todesco saranno confermati, sono spuntati altri presunti concorrenti in lizza per Pechino Express.

Uno dei nomi che più hanno attirato l’attenzione è quello di Antonella Fiordelisi, svelato da Amedeo Venza. Qualcuno ha pensato potesse partecipare o con Dayane Mello o con Sophie Codegoni, ma a quanto pare stando ad altri rumor non sarà così.

Altra coppia, svelata dal giornalista Nicola Melillo su Anticipazioni TV, che si potrebbe affacciare nel programma di Sky Uno è quella formata da Aka7even e LDA. I due cantanti usciti dal talent di Maria De Filippi (hanno partecipato a due edizioni differenti) sono grandi amici e secondo alcuni rumor vorrebbero mettersi alla prova.

Tra i possibili viaggiatori di Pechino Express pare possa esserci anche l’ex calciatore dell’Inter, Nicola Ventola. E ancora il rapper Jake La Furia ma anche l’attore Enzo Salvi. Mentre tra le ultime Taylor Mega e la sorella Giada.

A oggi però si tratta appunto di sole indiscrezioni. Attendiamo news ufficiali!