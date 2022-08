1 I provini di Pechino Express 2023

Da poco è terminata la messa in onda e già si pensa alla prossima edizione di Pechino Express, la quale potrebbe venire trasmessa nella primavera del 2023. Quest’anno il pubblico l’ha vista su Sky, ma secondo quanto riportano recenti rumor le cose potrebbero cambiare. Gli ascolti non molto soddisfacenti, infatti, avrebbero convinto i piani alti a spostare il programma in chiaro su TV8. Alla conduzione dovrebbe tornare Costantino Della Gherardesca mentre la location potrebbe essere il Laos.

L’account Instagram Pipol TV, inoltre, afferma che avrebbero già fatto i provini a quattro noti influencer. Andiamo a vedere che cosa scrive il portale:

Pipol, in anteprima, rivela che due coppie di influencer si sono presentate ai provini per la nuova edizione di ‘Pechino Express’. La prima coppia è formata dall’ex re di YouTube FaviJ in coppia con la collega influencer e cantante Giulia Penna ma il loro provino pare non abbia convinto così hanno detto i due ragazzi ai loro amici più stretti. Altro giro, altra coppia… (questa volta uniti anche nella vita) quella formata da Alessia Lanza (vista nel video clip de ‘La dolce vita’ di Fedez, Tananai e Mara Sattei, ndr) con il fidanzato tiktoker Florin Vitan. Anche loro si sono affrettati nel svelare alle persone cariche l’euforia per il provino sostenuto. La ‘Generazione Z’ dunque sarà una coppia e quindi due concorrenti per la prossima edizione del reality itinerante.

Tra gli altri nomi che stanno venendo fatti in queste ore, inoltre, possiamo anche citare Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Questi ultimi due hanno preso parte alla più recente edizione de L’Isola dei Famosi e hanno creato un rapporto molto stretto. Chissà se questa possibilità si avvererà. Qualche tempo fa proprio Edoardo aveva parlato del reality in questione. Continuate a leggere…