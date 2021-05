Nuovo sorbetto cioccolato fondente

“Domori e PEPINO condividono l’amore per la qualità e l’innovazione, oltre che l’essere entrambi portavoce di eccellenze piemontesi”. Sono le parole con cui Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori SpA, ha sintetizzato la sinergia fra due grandi aziende del Nord Italia. E questa sinergia, che va avanti da tempo, si tradurrà presto nel progetto di un raffinato sorbetto al cioccolato fondente della Costa D’Avorio, il quale si prepara al lancio sul mercato nell’estate 2021.

Il sorbetto, di cui la foto più sopra, sarà disponibile nella doppia versione su stecco e nel tradizionale MEZZOLITRO da 380gr. Un modo, questo, per incontrare le esigenze di tutti per una sicura esplosione di gusto in entrambi i casi.

Quando gusto e freschezza s’incontrano

Il nuovo gelato di Domori e PEPINO avrà infatti il sapore intenso del cioccolato e la freschezza di un gelato appena fatto, da assaporare in spiaggia o nelle serate fra amici. Un ottimo spuntino o fine pasto, un dessert da servire dando libero spago alla propria creatività, tra frutta, biscotti croccanti o altre delizie abbinate.

“Facciamo delle nostre partnership un vero e proprio elemento di crescita,” ha spiegato Alberto Mangiantini, amministratore delegato di Gelati PEPINO SpA, “un percorso di ricerca che consente una continua innovazione delle nostre referenze… Attraverso collaborazioni importanti come quella con Domori,” continua Mangiantini, “si possano creare sodalizi e valorizzare le attività delle nostre aziende”.

Entrambe le aziende condividono la disponibilità a stringere fortunati sodalizi, e l’impegno nella ricerca dei materiali più pregiati per la realizzazione dei loro prodotti. Prodotti concepiti e lanciati con successo sul mercato alimentare grazie a una lunga e nobilissima esperienza.

PEPINO nasce alla fine dell’Ottocento, su iniziativa dell’esperto gelatiere Domenico Pepino, emigrato dal Sud per Torino. Il brand Domori, invece, è stato fondato nel ’97 e da allora è cresciuto esponenzialmente ogni anno.

Non resta quindi che provare gli ottimi risultati della collaborazione fra le due aziende, e il prima possibile!

Novella 2000 © riproduzione riservata.