Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Eurovision 2024

Ma perché l’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest? Forse ve lo siete spesso chiesti ma non avete mai trovato la risposta. Vi sveliamo noi la verità.

L’Australia partecipa all’Eurovision

La kermesse canora internazionale va in onda ogni anno dal 1956 per interrompersi una sola volta a causa della pandemia da Coronavirus. Forse vi siete chiesti più volte perché l’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest nonostante sia nato dai membri dell’Unione Europea di radiodiffusione.

Ebbene, tutto ha avuto inizio nel 1979, anno nel quale l’emittente radiotelevisiva australiana “Special Broadcasting Service” è diventata membro associato dell’Unione menzionata poc’anzi, cominciando a trasmettere il Contest dal 1983. La prima apparizione televisiva della nazione sullo schermo è avvenuta nella prima semifinale del 2013 con un cortometraggio intitolato “Greetings from Australia“.

La partecipazione effettiva però risale al 2016, garantendo al Paese un posto in finale. Nonostante le intenzioni sembrassero quelle di considerare la partecipazione australiana come ‘una tantum‘, in realtà venne concessa una seconda apparizione l’anno seguente.

Ora che sappiamo perché l’Australia partecipa all’Eurovision, probabilmente vi starete anche domando quante volte ha vinto. Purtroppo i suoi rappresentanti non sono mai riusciti a raggiungere la prima posizione in finale, ma al massimo il secondo posto nel 2016 con Dami Im e la sua “Sound of Silence“.

Ad ogni modo, fatta eccezione per la prima sua partecipazione, l’Australia ha sempre dovuto guadagnarsi il suo posto alla finale dell’Eurovsion. Solo i Big Five (Italia, Spagna, Regno Unito, Germania e Francia) hanno questo diritto. Solamente una volta non è riuscita a qualificarsi, ovvero nel 2021 con Montaigne e la sua “Technicolor“.

Voi lo sapevate già perché l’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest ogni anno? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Inoltre ricordiamo che nel 2024 la nazione si esibisce nella prima semifinale del 7 maggio. In Italia si potrà seguire su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.