Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore sul web sta circolando un video in cui possiamo vedere Holden, prima della sua esperienza ad Amici 23, cantare senza l’aiuto dell’autotune.

Holden è arrivato ad Amici 23 a settembre dello scorso anno e, nonostante i molti alti e bassi, come per esempio la sfuriata in studio con Rudy Zerbi e il momento in cui ha deciso di lasciare la scuola, è comunque riuscito ad arrivare alle ultime puntate del talent.

Tra il pubblico ha sempre riscosso grandi consensi, anche se ovviamente ci sono state delle critiche per il suo uso forse eccessivo dell’autotune. Gli attacchi da parte di alcuni utenti sono aumentati nel momento in cui, durante la settima puntata del Serale, ha affermato di non aver lavorato su un compito contro Mida perché doveva occuparsi della produzione del suo EP.

Tuttavia gli affondi più pesanti sono sempre stati relativi alla voce, come quelli da parte di Luca Jurman. L’ex insegnante di Amici infatti lo aveva stroncato per la sua voce “tremolante”, definendo la sua esibizione senza autotune voluta da Anna Pettinelli “una roba proprio brutta“.

In queste ore sta circolando sul web un video in cui possiamo sentire Holden cantare senza alcun effetto sonoro mentre si esibisce sulle note di “Impossible“. Si tratta di un filmato risalente a diverso tempo prima della sua ingresso nella scuola di Canale 5, ma molti utenti del web hanno notato un po’ di fatica, arrivando anche a usare espressioni poco gentili nei suoi confronti.

Dall’altra parte, però, il giovane cantante ha anche la sua vasta schiera di fan che evidenziano quanto sia migliorato con il tempo: “Adesso è migliorato tantissimo, ha un timbro riconoscibile, ha vinto due dischi d’oro e uno di platino… è bravo e punto!“. Voi cosa ne pensate, da che parte state? Fatecelo sapere con un commento.