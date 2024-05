Eurovision 2024, Maria De Filippi augura buona fortuna ad Angelina Mango (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Amici 23

Ieri sera Maria De Filippi ha concluso la settima puntata di Amici 23 facendo un augurio ad Angelina Mango in vista dell’Eurovision 2024.

L’augurio di Maria De Filippi ad Angelina Mango

La puntata di ieri di Amici 23 è stata carica di colpi di scena, liti e momenti molto divertenti. Possiamo per esempio citare il ballo acrobatico di Anna Pettinelli nel corso del guanto di sfida, così come le dolci parole che Maria De Filippi ha rivolto a Martina nel momento in cui è andata al ballottaggio finale.

Come ben sappiamo la conduttrice tiene molto agli studenti che anno dopo anno percorrono gli studi del talent. Emma, per esempio, ieri sera è tornata per esibirsi con la sua nuova canzone “Femme Fatale” e ha espresso delle bellissime parole nei suoi confronti, ringraziandola per averle cambiato la vita.

Non è mancata nemmeno una citazione ad Angelina Mango, che tra pochissimi giorni debutterà all’Eurovision Song Contest 2024 dopo aver vinto il Festival di Sanremo. La semifinale di Amici verrà quindi spostata a domenica 12 maggio e annunciandolo, infatti, Maria De Filippi ha voluto augurare buona fortuna all’ex allieva:

“Volevo ricordare che sabato prossimo non andremo in onda perché c’è l’Eurovision. Un in bocca al lupo da tutti noi ad Angelina”.

Maria fa un grande in bocca al lupo ad Angelina per il suo #ESC2024 ❤️#Amici23 pic.twitter.com/xzIzCgxYUd — AMICI NEWS (@amicii_news) May 4, 2024

Non vediamo davvero l’ora di capire come si posizionerà Angelina Mango in classifica, ma siamo sicuri che Maria De Filippi sarà fiera di lei a prescindere. Sappiamo, inoltre, che dà quest’anno ci sarà una novità: i Paesi chiamati “Big Five”, che accedono di diritto alla finalissima dell’Eurovision, canteranno anche durante le semifinali in anteprima.

Angelina dovrebbe esibirsi durante la seconda semifinale, in onda il 9 maggio 2024, e poi di nuovo durante la finale dell’11 maggio 2024. Noi ovviamente vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo continuate a seguirci se siete curiosi di conoscere tutte le novità sul contest internazionale.