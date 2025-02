Fedez, ospite della puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2025, ha rivelato perché non ha indossato le lenti a contatto nere durante l’esibizione finale.

La spiegazione di Fedez

Per quasi tutte le serate del Festival di Sanremo 2025 Fedez è salito sul palco dell’Ariston visibilmente agitato ed emozionato. Di certo la pressione della gara non è facile da gestire ma alla fine ce l’ha fatta e si è conquistato il quarto posto.

Nel corso delle sue performance, però, il rapper ha usato delle lenti nere che gli rendevano gli occhi completamente scuri e molto più grandi del normale. Nella serata fonale, tuttavia, ha deciso di toglierle e da Mara Venier a Domenica In ha spiegato il motivo:

“Le lenti le ho tolte perché faceva parte del percorso. Era come indossare una maschera, mi agevolava. Era una cosa mia”.

LEGGI ANCHE: La dura reazione di Elodie al sesto posto di Giorgia: “Irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are”

Ecco perché Fedez non aveva le lenti a contatto nere nella finale di Sanremo 2025. In seguito, le domande dei giornalisti sono andate avanti e Federico ha spiegato che “Battito” non è un testo di denuncia ma si basa su un’esperienza personale:

“Dopo il mio tumore ho iniziato ad assumere antidepressivi e ho finito per prendere 7 psicofarmaci insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate ma ciò non vuole dire che non bisogna chiedere aiuto. Tutto parte da lì”.

Infine, Fedez ha parlato dei suoi figli che lo hanno sempre visto e gli hanno fatto i complimenti ogni volta: “I bambini mi vedono in differita perché era tardi. Non ho avuto il feedback dell’ultima serata. Erano contenti”.

Non ci resta che attendere il progetto discografico di prossima uscita del rapper, come da lui rivelato.