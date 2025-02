A Domenica In – Speciale Sanremo Elodie ha commentato il sesto posto di Giorgia a Sanremo 2025 e si è arrabbiata per l’ingiustizia che ritiene abbia subito la collega.

Elodie è salita sul palco dell’Ariston anche domenica 16 febbraio 2025, nonostante il Festival di Sanremo sia terminato, perché ha preso parte alla puntata speciale di Domenica In. Qui, insieme a Mara Venier, ha commentato alcuni rumor che si sono diffusi nella serata di ieri riguardo a un presunto vestito strappato a pochi minuti dalla sua esibizione.

In seguito, però, si è parlato anche delle donne nel mondo della musica e la cantante ha voluto fare una precisazione per quanto riguarda il sesto posto di Giorgia in finale. L’ex allieva di Amici ha affermato di trovare ingiusto che un’artista del suo calibro non sia entrata nemmeno nella top 5:

“Irrispettoso per Giorgia, mi ha fatto davvero inca**are. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?

Sto parlando in generale, non sto puntando il dito. Lei è tornata a Sanremo con un altro approccio ed era giusto darle valore. Noi donne siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare un po’”.

Quello di Elodie è stato un discorso che è stato condiviso da molti utenti del web e anche dai giornalisti. Questi hanno infatti affermato che grazie ai loro voti, nelle puntate precedenti, Giorgia era rientrata nella cinquina. Però il televoto ha ribaltato la situazione anche se i dati precisi non sono ancora stati divulgati.

Vedremo quali saranno le parole di Giorgia nel momento in cui salirà sul palco davanti ai giornalisti per rispondere alle loro domande. Vi terremo informati.