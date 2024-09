Milly Carlucci ha rivelato in un’intervista perché Sonia Bruganelli non balla con Angelo Madonia a Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha rivelato alcuni retroscena sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, spiegando perché Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non ballano insieme.

Ballando con le stelle, perché la Bruganelli e Madonia non ballano insieme

La gara di ballo tra Vip sta per iniziare e la prima puntata, che vedrà scendere in pista anche campionesse olimpiche della nazionale italiana di pallavolo, andrà in onda sabato 28 settembre 2024. A pochi giorni dal debutto Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni raccontando alcuni retroscena, come per esempio il motivo dietro il ‘no’ di Chiara Ferragni.

Poi la conduttrice ha risposto a una domanda che si stavano facendo molti utenti del web: “Perché Sonia Bruganelli non balla con Angelo Madonia a Ballando con le stelle?“. Come sappiamo la concorrente e il maestra si stanno frequentando da diversi mesi e la Carlucci ha spiegato quanto segue:

“È una decisione presa di comune accordo per competere sullo stesso piano degli altri concorrenti”.

Ad averne già parlato in passato, a RTL 102.5, era stato lo stesso Angelo Madonia. Il ballerino professionista aveva spiegato che a entrambi piace mantenere una certa privacy sul loro rapporto ed è giusto che Sonia Bruganelli affronti questo viaggio da sola:

“Io ballerò con Federica Pellegrini. Chi è la mia fidanzata? Se devo dirlo io? Come sapete, come dirvi, quest’anno anche Sonia Bruganelli fa parte del cast di Ballando con le Stelle.

Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia”.

Ecco spiegato perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano insieme a Ballando con le stelle 2024. Vi sembra una decisione giusta? Fatecelo sapere con un commento e non perdetevi la prima puntata su Rai 1!