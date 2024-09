La nuova edizione di Ballando con le stelle è alle porte e Milly Carlucci è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. In tale occasione ha confermato il rifiuto di Chiara Ferragni e ne ha spiegato i motivi.

Perché la Ferragni ha detto ‘no’ a Ballando con le stelle

Sono mesi che Milly Carlucci e il suo team stanno lavorando alla costruzione del cast per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2024. La prima puntata andrà in onda sabato 28 settembre e tutto ormai è pronto con la giuria al proprio posto così come i concorrenti. In queste settimane, però, sono circolati anche nomi come quelli di Barbara d’Urso e Chiara Ferragni, le quali sarebbero state fortemente volute dalla conduttrice.

Per quanto riguarda l’influencer, per esempio, Milly aveva rivelato che sarebbe stata una gradita aggiunta al programma: “Ci stiamo lavorando a tutto campo“. In un secondo momento è uscita l’indiscrezione secondo la quale l’imprenditrice digitale avrebbe rifiutato il ruolo di ballerina per una notte ma nessuno ha mai avuto una conferma certa di tutto ciò.

A rompere il silenzio ci ha pensato Milly Carlucci, la quale è stata intervistata da TV Sorrisi e Canzoni in occasione del debutto di Ballando con le stelle. Nel corso della lunga chiacchierata, ovviamente, non poteva mancare la richiesta di un chiarimento sulla faccenda e la presentatrice ha spiegato le ragioni del ‘no‘ della Ferragni. “No, purtroppo no. Chiara non se la sente“, ha esclamato Milly.

Insomma, almeno per quest’anno i fan della Ferragni non avranno il piacere di vederla scendere in pista. Chissà se nei prossimi anni prenderà abbastanza coraggio per dedicarsi a tale impresa anche solo per una puntata. Staremo a vedere e nel mentre continueremo a tenervi informati su ogni eventuale sviluppo.

Ricordiamo, infine, che la prima puntata di Ballando con le stelle verrà trasmessa il 28 settembre 2024. Come ballerine per una notte vedremo le campionesse olimpiche della nazionale italiana di pallavolo.