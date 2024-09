Tra poche ore si terrà la registrazione della prima puntata di Amici 24, durante la quale scopriremo la formazione della nuova classe. Stando a quanto è emerso, saranno alcuni celebri ex allievi a consegnare le maglie ai prossimi concorrenti del talent show.

Amici 24 sta per partire

Finalmente ci siamo! Tra pochi giorni su Canale 5 parte Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del talent show di Maria De Filippi. Giovedì 26 settembre nel mentre si terrà la registrazione della prima attesissima puntata e in studio scopriremo da chi sarà formata la nuova classe. Attualmente c’è ancora molto mistero sugli aspiranti concorrenti, nonostante in rete non siano mancate diverse voci di corridoio.

Allo stesso tempo pochi giorni fa è arrivata conferma che Raimondo Todaro non tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante e che ha lasciato ufficialmente il programma dopo tre anni. A prendere il suo posto, stando a quanto ha rivelato Davide Maggio, dovrebbe esserci Deborah Lettieri, che per la prima volta si metterà alla prova con questa esperienza. Confermati invece Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che si preparano a rimettersi in gioco. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è giunta un’indiscrezione che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che nel corso della prima puntata di Amici 24 saranno alcuni celebri ex allievi a consegnare le maglie ai nuovi concorrenti. A tornare infatti potrebbero essere Angelina Mango, Mattia Zenzola e anche Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Insomma si preannuncia un ritorno in grande stile per il programma, da anni nel cuore del grande pubblico. Ma cosa accadrà dunque e da chi sarà formata la nuova classe? Non resta che attendere per scoprirlo.