“Prendo la porta e me ne vado via”, le parole di Perla fanno sbottare Signorini (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

In uno sfogo fuorionda Perla Vatiero ha minacciato di prendere la porta e andarsene, quindi lasciare il gioco. Questa cosa è stata riportata in puntata e subito è arrivata la frecciatina di Alfonso Sigonrini riguardo queste frasi dette spesso da vari concorrenti.

La puntata di questa sera del Grande Fratello è iniziata col botto con subito il confronto, molto accesso, tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due concorrenti non se le sono mandate a dire e in molti hanno commentato le vicende che le riguardano. La discussione è andata avanti a lungo e alla fine Alfonso Signorini ha dovuto tagliare altrimenti la puntata sarebbe stata dedicata tutta a loro.

Tornate in Casa dopo il confronto in superled il reality è andato avanti con la divisione che c’è in Casa. Successivamente c’è stata la pausa pubblicitaria, ma una volta tornati in onda Rebecca Staffelli ha raccontato cosa è successo nel frattempo. E quindi sappiamo che la discussione è andata avanti.

A tal proposito ha riferito una frase detta da Perla a Beatrice: “La differenza tra me e te è che io ho rapporti veri qui dentro. Io gioco pulito, se non l’avete capito io prendo e me ne vado”. Beatrice ha invece detto agli altri : “Dovete avere gli occhi aperti perché lei ha detto a me che io sono un frustrata e poi sono io quella che dice le cose gravi?”.

Andando a rivede attraverso Mediaset Extra cosa è successo in Casa, vediamo che Perla, molto arrabbiata, ha detto: “Se gli fa comodo prendo la porta e me ne vado via. L’importante è che quando esco da qui sto con voi”, riferendosi ai suoi amici. Lei ha voluto dire che potrebbe anche uscire subito, ma comunque ha creato delle vere amicizie che ritroverà anche fuori.

In ogni caso, Alfonso Signorini ha voluto lanciare una frecciatina a Perla e comunque a tutti i concorrenti che minacciano di andarsene. Il conduttore ha detto: “Questa storia poi che minacciano sempre di andarsene e stanno sempre lì dentro, io ancora non l’ho capita. Dicono ‘prendo e vado’ e stanno attaccati sempre là”.

La nostra Rebecca ci aggiorna in tempo reale su quanto sta succedendo in Casa… durante la pubblicità i confronti non si fermano! #GrandeFratello pic.twitter.com/vNtIl3UgxM — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2024

In effetti il conduttore non ha tutti i torti.