“Ma fai sul serio?”, Cesara prende le parti di Perla e attacca Beatrice (VIDEO)

Debora Parigi | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero all’inizio della puntata del 29 gennaio del Grande Fratello dopo gli scontri avvenuti nelle ultime settimane. Il conduttore ha chiesto anche l’opinione di Cesara Buonamici che ha tirato una frecciatina all’attrice per prendere le parti dell’altra inquilina.

Come già anticipato, la puntata del Grande Fratello di questa sera è iniziata con il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Il conduttore ha mandato le due concorrenti in superled e la discussione è stata decisamente molto accesa. Ognuna ha parlato sopra l’altra tanto da essere entrambe riprese più volte.

Signorini, comunque, ha voluto anche chiedere l’opinione di Cesara Buonamici, visto che il suo ruolo è quello. In particolare il conduttore le ha chiesto da che parte stava e lei non avrebbe voluto rispondere ma ha dovuto farlo.

“Allora, le frasi sono andate molto molto oltre Tu hai detto ‘ho l’impressione che mi voglia uccidere, mi fa paura’. Ma fai sul serio quando dici così?”. A quel punto è scoppiato l’applauso in studio e anche dentro la Casa del Grande Fratello.

Beatrice si è difesa dicendo che in quella situazione era sommersa dal fango e dall’aggressività di Perla, ma è stato semplicemente un paragone eccessivo per far capire il modo in cui si comportava la Vatiero con lei.

Cesara Buonamici si è quindi schierata dalla parte di Perla trovando le frasi di Beatrice davvero fuoriluogo ed esagerate. E questo commento ha trovato d’accordo molti dei presenti.