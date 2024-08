Poco dopo la finale del Grande Fratello, così come in altre occasioni, Beatrice Luzzi si era detta poco convinta della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Da parte dell’attrice era arrivata una stoccata, che oggi con la rottura dei Perletti sembra essere tornata di moda.

Beatrice Luzzi aveva predetto la rottura tra i Perletti

“Allora ragazzi…. ha vinto l’amore! E speriamo che duri… oltre la finale”, tanti fan del Grande Fratello, probabilmente ricorderanno queste parole di Beatrice Luzzi, pronunciate poco dopo la finale, sfumata di un soffio e andata a Perla Vatiero. Si trattava di una frecciatina alla vincitrice dell’ultima edizione del reality show e a Mirko Brunetti.

Le prime parole di Beatrice Luzzi dopo la finale del GF pic.twitter.com/5bBJ0V9IbN — disagiotv (@disagio_tv) March 26, 2024

Un’esternazione a caldo quella di Beatrice Luzzi che in quell’occasione provocò diversi commenti, sia dai telespettatori che dai diretti interessati o chi ha vissuto da vicino la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ebbene oggi quelle parole sembrano essere state quasi una previsione, un po’ come accaduto per Anita Olivieri e Alessio Falsone. Una frase che in queste ore è tornata di moda, quando nel pomeriggio di ieri i Perletti hanno annunciato la clamorosa rottura.

La conferma è arrivata tramite i social, la notizia che tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è ufficialmente finita. A parlare per prima è stata proprio la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha spiegato in un lungo messaggio la fine della sua relazione con l’ormai ex fidanzato. Poco dopo a intervenire è stato anche Brunetti e sul web in queste ore non si parla d’altro.

L’annuncio ha provocato una reazione da parte dei fan Perletti, che speravano in una relazione duratura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, così come un calo di follower dai loro profili Instagram. Ed è qui che è tornata per l’appunto di moda la stoccata lanciata da Beatrice Luzzi, durante la finale del Grande Fratello, che ha suscitato qualche battutina da parte degli utenti.