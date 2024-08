A distanza di ben due anni finalmente Isobel Kinnear è tornata a casa sua in Australia e ha rivisto la sua famiglia. Ecco le sue parole.

Il ritorno a casa di Isobel Kinnear

Isobel Kinnear l’abbiamo conosciuta un paio di anni fa grazie alla sua partecipazione ad Amici e da quel momento è entrata nel cuore di tutti i fan. Nonostante non abbia vinto il programma di Maria De Filippi, però, la conduttrice l’ha voluta tenere con sé offrendole un contratto come professionista. Pochi mesi fa ha festeggiato il suo compleanno circondata da tutti i suoi amici e colleghi del talent:

“Sono la ragazza più fortuna del mondo con due famiglie ai lati opposti della Terra. Grazie mille di cuore a tutti per l’amore. Non potrei essere più grata”.

In queste ore ha però pubblicato una foto del suo ritorno a casa in Australia dopo ben due anni di assenza. Nel carosello di foto che ha messo sulla sua pagina Instagram la vediamo mentre abbraccia i suoi famigliari in aeroporto con in mano tantissimi palloncini. C’è anche un video in cui corre con le valigie sul trasportino con un grande sorriso stampato in faccia. In descrizione ha scritto:

“Finalmente a casa per la prima volta dopo quasi due anni”.

Isobel Kinnear torna a casa dopo due anni di assenza

Solo pochi mesi fa Isobel Kinnear festeggiava il suo primo anno in Italia e lo faceva con un emozionante post sui propri social:

“Oggi è un anno da quando sono arrivata in Italia. Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicine e che mi hanno fatta sentire a casa, nonostante la mia sia letteralmente dall’altra parte del mondo.

Per me è ancora una follia. Ecco alcune foto della mia prima settimana in Italia e alcuni momenti dell’ultime”.