Da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la loro separazione i fan dei Perletti hanno mostrato tutto il loro dispiacere tramite commenti e video in cui ammettono anche di aver versato qualche lacrima.

La tristezza dei fan dei Perletti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno comunicato ai loro fan la loro separazione dopo diversi anni insieme. I telespettatori hanno seguito il percorso della coppia a partire da Temptation Island fino ad arrivare al Grande Fratello, dove hanno iniziato davvero a riscuotere un enorme successo. Ancora oggi centinaia di migliaia di fan sperano che tra loro le cose possano sistemarsi come accaduto in passato.

Tuttavia, in base alle parole scritte sui social da parte di entrambi, questa non sembra una possibilità. Ed è per tale ragione che i fan si sono mostrati davvero disperati. Qualcuno pensava che dopo il GF il loro legame fosse diventato indissolubile, così forte da poter affrontare qualsiasi tipo di avversità e invece, evidentemente, così non è stato.

Qualcuno pubblica un video dove Mirko e Perla si abbracciano felici e scrive: “Vedo questo e non ho ancora metabolizzato e superato che sia finita“. Alcuni fan dei Perletti sostengono i propri beniamini affermando che per loro ci saranno sempre e faranno qualsiasi cosa per loro. Tra i video che circola sul web, poi, possiamo vedere anche delle fancam e dei filmati in cui si afferma di essere “straziati” e “in lacrime” per loro.

Una reazione che qualcun altro ritiene abbastanza esagerata, soprattutto perché si tratta di una storia d’amore che non è la propria e riguarda due persone che nessuno di loro conosce personalmente. Ad ogni modo ogni reazione va rispettata, qualsiasi essa sia. Anche voi siete tristi per la fine della relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e desiderate in un loro ritorno di fiamma?

