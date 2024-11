Torna di nuovo in auge il gossip su Perla Vatiero e Alessio Falsone. Si vocifera, ormai da tempo, che i due possano frequentarsi e che addirittura stiano insieme. Dopo che lui più volte ha negato, oggi è proprio la vincitrice della scorsa edizione del GF a parlare e rivelare come stanno realmente le cose.

La verità su Perla Vatiero e Alessio Falsone

Come ricorderemo, dentro la casa del GF c’era una simpatia tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Lei, però, era sempre molto presa da Mirko Brunetti (infatti poi sono tornati insieme anche se la storia si è di nuovo conclusa). E lui ha iniziato una relazione con Anita (anche questa finita). Dato che i due sono entrambi liberi, verso agosto si è iniziato a parlare di un loro presunto flirt.

In quell’occasione fu proprio Alessio a negare che ci fosse qualcosa con la sua ex coinquilina di reality. Ma a quanto pare alcuni utenti insistono ancora su questa storia e continuano a fare domande, a volte anche indiscrete. Dopo vari interventi da parte di Alessio, ecco che Perla, proprio ieri, in una diretta insieme a Letizia ha risposto una volta per tutte a questo gossip mettendo a tacere qualsiasi illazione.

A chi le chiedeva se avesse una relazione con qualcuno, lei ha risposto: “Non sto con nessuno, sono al massimo con Lety. Al massimo dormo a letto con una mia amica o con mia sorella. Non sto con nessuno, sono single a 100%. Ma perché dovete pensare queste robe, ma dai!”.

A questa dichiarazione di essere single, qualcuno le ha scritto che allora adesso poteva stare “finalmente con Alessio”. Perla Vatiero ha letto questo commento e ha quindi replicato sperando di chiarire una volta per tutte. “No ragazzi, non sto con Alessio, non sto con nessun’altra persona, credetemi. Alessio è un amico, amico era e amico è rimasto”, ha concluso la vincitrice dello scorso GF.

APRITE LE ORECCHIE PER LE PERSONE CHE INSINUANO COSE CHE NON ESISTONO..POI STE PERSONE CHE SCRIVONO STE COSE SECONDO ME NON HANNO VITA E VOGLIONO SEMPRE DI PIÙ INFANGARLA.. MA NON CI RIUSCIRETE MAI,MI DISPIACE…😘 #perletti pic.twitter.com/omAyXVA9WV — Perlettiana❤️ (@Mirko_Perla23) November 14, 2024

Speriamo che adesso gli utenti che ogni tanto tirano fuori questo gossip si diano pace una volta per tutte.