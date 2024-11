A poche settimane dall’annuncio ufficiale, arrivano i nomi dei primi 7 cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2025

In attesa dell’ufficialità, sono uscite indiscrezioni, pare fondate, su alcuni dei cantanti che saranno in gara a Sanremo 2025. Spuntano nomi di artisti che hanno già partecipato in passato, giovani molto noti e anche grandi novità. Vediamo tutto nel dettaglio.

I primi nomi dei cantanti per Sanremo 2025

I nomi ufficiali dei cantanti che saranno in gara a Sanremo 2025 e scelti da Carlo Conti si sapranno solo all’inizio del mese di dicembre, per l’esattezza il 2 dicembre. Sarà lo stesso conduttore e direttore artistico ad annunciarli nel corso del TG1 delle 20. Ma, dopo mesi di rumor vari, adesso sono stati resi noti 7 nomi che per il momento sono ovviamente solo indiscrezioni. Ma potrebbero essere veri al 99%.

Il sito Dagospia col giornalista Giuseppe Candela ha infatti rivelato che il numero dei Big potrebbe salire a 26, seguendo un po’ la linea di Amadeus. E tra questi 26 pare esserci quasi sicuramente: Elodie, Gaia, Sarah Toscano (vincitrice della scorsa edizione di Amici), il grande ritorno di Arisa e anche quello di Kekko dei Modà. Inoltre potrebbero esserci i debutti di Gabry Ponte e Luché.

Oltre a questo, per Sanremo 2025 Carlo Conti avrebbe deciso di proseguire con l’idea del suo predecessore invitando nella prima puntata il vincitore del Festival dell’anno precedente. Ecco che quindi sarà presente Angelina Mango come ospite. Si vocifera anche il ritorno di Geolier nella serata duetti in coppia con Luché.

Attendiamo ovviamente anche i nomi dei co-conduttori di Conti. Solo Alessandro Cattelan è stato annunciato. Infatti lui sarà alla conduzione del Dopo Festival e per la serata finale della kermesse affiancherà il direttore artistico sul palco dell’Ariston.

Oltre a questi presunti 26 Big, a Sanremo 2025 (per una gara a parte) ci saranno anche 4 cantanti provenienti da Sanremo Giovani, condotto proprio da Cattelan. I loro nomi li avremo il 18 dicembre alla fine della serata finale della gara.