Perla Vatiero avvistata mentre si “abbracciava e baciava” con Luca Vetrone, ma lei smentisce

Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Il presunto flirt di Perla Vatiero dopo Temptation Island

Di recente Perla Vatiero, ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, ha parlato del suo ex Mirko Brunetti. Ha rivelato che non vede la possibilità di un ritorno di fiamma perché non hanno più nulla da condividere:

“Tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Oggi non ci potrei condividere più nulla… Non abbiamo alcun rapporto!

Potete fare tutte le insinuazioni che volete, col tempo capirete la mia coerenza dall’inizio alla fine. Vi chiedo ora di non parlarne più perché non risponderò più a nulla su di lui. È un capitolo chiuso della mia vita“.

Infatti pare proprio che dopo Temptation Island non ci abbia più pensato a Mirko. Prima ha avuto una breve frequentazione con il tentatore Igor e poi, oggi, sembra che abbia un flirt con Luca Vetrone. Quest’ultimo lo abbiamo conosciuto meglio a L’Isola dei Famosi 2023.

A riportare il rumor ci ha pensato Deianira Marzano dopo aver ricevuto una segnalazioni in merito a questa potenziale coppia. Nella foto qui sotto si legge:

“Ieri ero a cena e ci stavano Perla, quella di Temptation Island, e quel Vetrone che ha fatto L’Isola. Abbracci e baci. Non ho potuto fotografare perché ero al tavolo di fianco. Ma pensavo ‘beate loro che cambiano fidanzati come le mutande’. Lui davvero un bel ragazzo, notevole”.

Il gossip su Perla Vatiero di Temptation Island e Luca Vetrone

tuttavia la segnalazione non trova riscontro nella realtà in quanto a smentire è stata proprio Perla Vatiero.

La smentita di Perla

