Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Sophie Codegoni

Parla un amico dei Basciagoni

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo sulla rottura con Alessandro Basciano hanno fatto molto rumore. L’influencer ha parlato di tradimento da parte del deejay (e non solo), mentre lui si è difeso sui social, chiedendo diritto di replica. Un amico dei Basciagoni, parliamo di Amedeo Venza, ha svelato cosa ne pensa.

Sul suo profilo Instagram Amedeo Venza, che ben conosce Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha chiesto gentilmente alle persone che lo seguono di non essere taggato sui social. Ha fatto sapere di aver seguito la puntata di Verissimo, per poi svelare quello che è il suo punto di vista sulla questione che ha portato alla rottura dei Basciagoni.

“Inutile che mi taggate su Twitter o mi scrivete in direct! Ho seguito la puntata [di Verissimo, ndr] e quello che Sophie ha raccontato sono cose molto gravi che OVVIAMENTE non potevo mai sapere! Ma dall’altra parte penso (credo sia giusto così) ci dovrebbe essere una persona con il proprio diritto di replica per confermare o smentire tutto quello che è stato detto! Detto ciò vero o non vero io non so nulla e non ho neanche mai chiesto robe di questo genere”.

Sempre a seguito dell’accaduto tra i Basciagoni, Amedeo Venza ha fatto sapere ancora: “La questione dell’aeroporto idem! Sapevo quello che mi era stato detto non sapevo nulla del viaggio ecc ecc!”.

L’opinionista ha spiegato anche che le poche volte che ha incontrato i Basciagoni li ha sempre innamorati e felici. Amedeo si è detto amico di entrambi e non si sente di fare un torto a nessuno dei due. Per tale ragione ha chiesto gentilmente a tutti un po’ di comprensione: “Detto questo io continuo la mia vita fatelo anche voi!”.

