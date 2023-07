Chi è Mirko Brunetti di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Luglio 2023

A Temptation Island 2023 tra i concorrenti in gara troviamo anche Mirko Brunetti, che ha deciso di partecipare in coppia con la fidanzata Perla Vatiero. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le news e curiosità sul ragazzo: dall’età alla vita privata e lavoro e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Mirko Brunetti

Nome e Cognome: Mirko Brunetti

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Rieti

Età: 26 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Mirko lavora nella pizzeria di famiglia

Fidanzata: Mirko è fidanzato con Perla Vatiero

Figli: Mirko non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @mirkobrunetti_ / @eurofocaccia_avezzano

Mirko Brunetti età e biografia

Iniziamo dalla biografia. Qual è il cognome di Mirko di Temptation Island? Il nome completo del protagonista del reality è Mirko Brunetti. Quanti anni ha? Mirko di Temptation Island ha 26 anni ed è nato a Rieti nel 1997. La data di nascita completa al momento non la sappiamo, così come il suo segno zodiacale.



Nulle anche le informazioni su altezza e peso.

Stando al percorso di studi, invece, Mirko Brunetti di Temptation Island dovrebbe aver studiato Economia e Management, almeno secondo quanto riporta la sua biografia di Instagram.

Vita privata

Voltiamo pagina e parliamo invece della vita privata di Mirko Brunetta. Il fidanzato di Temptation Island vive una storia d’amore di 5 anni con la sua dolce metà Perla Vatiero. Ultimamente però le cose tra loro non sembrano funzionare, da qui l’idea di prendere parte al programma e tentare di risolvere.

Sempre parlando della vita privata di Mirko Brunetti cosa conosciamo ancora e che lavoro fa? Dando un’occhiata sui suoi profili possiamo svelarvi qual è il suo lavoro. Il protagonista di Temptation Island, da non confondere con il calciatore, presta servizio presso la pizzeria di famiglia a Rieti. In alto vi abbiamo riportato anche la pagina Instagram dov’è possibile trovarlo.

Che lavoro fa invece Perla di Temptation Island? La Vatiero è Dottoressa in Scienze Motorie ed lavora presso un’e-commerce.

Dove seguire Mirko di Temptation Island: Instagram e social

Chi volesse restare in contatto con Mirko Brunetti di Temptation Island 2023 può farlo seguendo il suo profilo Instagram. A oggi però c’è l’opzione “privato”, dunque non è possibile scoprire molto.

Al momento vediamo che ha 657 follower.

Il concorrente della trasmissione di Canale 5 abbiamo scoperto essere anche su Facebook con un account personale.

Mirko Brunetti a Temptation Island 2023

Nel 2023 Mirko Brunetti e la sua fidanzata Perla Vatiero hanno voluto mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island.

A scrivere alla trasmissione è Perla, perché nota una certa apatia e poco coinvolgimento nella relazione da parte di Mirko che, a sua volta, sostiene di non farle mancare nulla.

Troveranno una quadra nel loro rapporto?

Il percorso di Mirko Brunetti a Temptation Island 2023

Come se l’è cavata Mirko Brunetti nel suo percorso a Temptation Island 2023? Qui un riassunto dei momenti salienti delle varie puntate con lui e Perla Vatiero protagonisti:

1° puntata: Dopo la presentazione Mirko ha fatto sapere di non essere intenzionato a tradire Perla, ma in un video vede lei non parlare bene di lui. Nella clip si dice insoddisfatta della relazione, a detta sua “noiosa” e definendo Mirko “apatico”. Stesso discorso si è verificato anche durante il falò.



Parole queste che hanno lasciato di stucco Mirko Brunetti, il quale ha trovato però supporto nei suoi compagni.

2° puntata: Nel corso del secondo appuntamento di Temptation Island, invece, anche Perla ha visto un video in cui Mirko parla di lei e le riserva alcune critiche. Parole che hanno ferito la Vatiero, la quale sostiene che non sia esattamente come dice Brunetti.



Intanto proprio Mirko ha preso confidenza con la single Greta, alla quale parla proprio di Perla e di ciò che non va nel loro rapporto. Al contempo anche la fidanzata sembra aver trovato complicità nel single Igor, al quale spalma la crema e si confida. Atteggiamento che ha non poco seccato Mirko.