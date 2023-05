Chi è Luca Vetrone? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Maggio 2023

Vediamo chi è Luca Vetrone, nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui, dall’età, all’altezza, alla vita privata e fidanzata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Luca Vetrone

Nome e Cognome: Luca Vetrone

Data di nascita: 1995

Luogo di Nascita: Benevento

Età: 28 anni

Altezza: 1,90 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: personal trainer e influencer

Fidanzata: Luca sembrerebbe essere single

Figli: Luca non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @luca.vetrone

Profilo TikTok: @luca.vetrone

Luca Vetrone età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Luca Vetrone e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. Qual è la data di nascita e quanti anni ha il naufrago de L’Isola dei Famosi? L’influencer nasce nel 1995 a Benevento, in Campania. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta.

Sappiamo però che la sua età è di 28 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,90 cm. Sconosciuta l’informazione relativa al suo peso.

Luca è cresciuto a Riccione, ed è laureato in Scienze Motorie e Sportive all’Università Carlo Bo di Urbino.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata? Andiamo a scoprirlo.

Vita privata

Sulla vita privata di Luca Vetrone non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il naufrago de L’Isola dei Famosi abbia una fidanzata.

Tuttavia a oggi Luca sembrerebbe essere single.

Scopriamo adesso dove seguire Vetrone sui social.

Dove seguire Luca Vetrone: Instagram e social

Il web si sta già chiedendo dove è possibile seguire Luca Vetrone sui social.

Il naufrago de L’Isola dei Famosi ha una pagina Instagram attiva, che vanta più di 164 mila follower.

Luca ha anche un profilo TikTok, dove è ormai una vera e propria celebrità. Vetrone non ha invece un account Twitter.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Dopo essersi laureato, Luca Vetrone inizia a lavorare al Night Club “Villa delle Rose” a Misano Adriatico. Dal 2020 lavora invece presso “Musicariccione”, un’agenzia di organizzazione eventi.

Mister Italia

Contemporaneamente inizia anche a lavorare come modello e nel 2017 partecipa al concorso Mister Italia.

Nel 2019 arriva per lui la prima esperienza televisiva.

Luca Vetrone a Uomini e Donne

Nel 2019 Luca Vetrone partecipa a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Angela Nasti.

Tuttavia la conoscenza tra i due si interrompe prima del previsto e l’influencer lascia il dating show di Maria De Filippi da solo.

Temptation Island

Nel 2021 Luca Vetrone appare nuovamente sul piccolo schermo, quando ottiene il ruolo di tentatore a Temptation Island.

In questa occasione conquista il cuore del web, e nel mentre accresce la sua popolarità sui social.

Luca Vetrone a L’Isola dei Famosi

Ad aprile 2023 Luca Vetrone entra ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi. Proprio nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality show, l’influencer si è scontrato col modello Jhonatan Andres Mujica Carrillo in un televoto flash.

A vincere è stato proprio Luca, che è così diventato un naufrago a tutti gli effetti.

Anche quest’anno, come sappiamo, alla conduzione del programma c’è Ilary Blasi, che viene affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, nelle vesti di opinionisti, e da Alvin, nel ruolo di inviato dall’Honduras.

Ma chi sono tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi? Andiamo a scoprirli.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Ecco chi sono i 16 naufraghi che fanno parte del cast de L’Isola dei Famosi:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Andiamo adesso a scoprire il percorso di Luca a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Luca a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Luca Vetrone a L’Isola dei Famosi inizia ufficialmente lunedì 17 aprile. Nei primi giorni di gioco l’ex corteggiatore si è immediatamente calato alla perfezione nel ruolo di naufrago, e di certo nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni.