Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

Grande Fratello

Fan dei Perletti in guardia! Perla Vatiero in queste ore si è scambiata alcune coccole a letto con Giuseppe Garibaldi e il video del momento ha fatto in breve il giro del web, allarmando coloro che sperano in un ritorno di fiamma tra la gieffina e Mirko Brunetti.

Perla Vatiero a letto con Garibaldi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Perla Vatiero. Come sappiamo, da mesi i fan sperano in un ritorno di fiamma tra l’ex volto di Temptation Island e Mirko Brunetti, che da ormai qualche settimana ha lasciato la casa del Grande Fratello. Ciò nonostante l’ex gieffino ha più volte fatto ritorno a Cinecittà per incontrare la sua ex fidanzata, riaccendendo così le speranze dei Perletti. Tuttavia da qualche giorno qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Come il pubblico del reality show ha notato, c’è stato un improvviso avvicinamento tra Perla e Giuseppe Garibaldi, che non è passato affatto inosservato. Ma non solo.

Sabato sera, nel corso dell’ultima diretta, la questione è stata affrontata, e lo stesso Mirko ha detto la sua su quanto accaduto. Brunetti ha dunque invitato la Vatiero a fare attenzione, dando del “giocatore” al collaboratore scolastico. Dopo la puntata però l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di essere rimasta male per le parole di Mirko e ha inaspettatamente preso le difese di Giuseppe. Ma fate attenzione, perché non è ancora finita qui.

Nelle ultime ore infatti qualcosa ha allarmato i fan dei Perletti. Tutto è iniziato quando Perla Vatiero si è ritrovata nel letto proprio con Garibaldi, che era intristito per le parole di Brunetti. A un tratto i due hanno iniziato ad abbracciarsi teneramente e lo scambio di coccole ha prontamente fatto discutere gli utenti sui social.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore tra Perla e Garibaldi? Che in casa stia per nascere una nuova improbabile coppia?