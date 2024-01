Perla delusa dalla stoccata di Mirko in diretta, difende Garibaldi: “Mi è stato vicino”

Spettacolo

Andrea Sanna | 31 Dicembre 2023

Grande Fratello

La stoccata rifilata da Mirko Brunetti in puntata sembra aver deluso (e non poco) Perla Vatiero. La gieffina nel post puntata ha commentato le sue parole e preso le difese di Giuseppe Garibaldi, che lei reputa un grande amico.

Perla Vatiero delusa da Mirko

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello si è tornati ancora a parlare di Mirko Brunetti e Perla Vatiero e della vicinanza di Giuseppe Garibaldi a quest’ultima. Tutto è cominciato dal rapporto tra Beatrice e Vittorio, giudicato dai più come attuato per strategia e le coccole sotto le coperte non sono state ben viste da tutti, a differenza di quelle tra Perla e Giuseppe.

In studio Mirko è intervenuto sull’amicizia nata tra la sua ex storica fidanzata e il bidello, definito da Brunetti “un giocatore”. Alfonso Signorini ha dunque chiesto un parere al ragazzo reatino, che non si è tirato indietro dal dire la sua. Secondo Mirko se una persona non ha alcun problema si comporta come Vittorio e accetta le coccole. In Garibaldi però ci ha visto del gioco e della strategia. Per lui ci mette malizia: “(…) Lui porta la colazione, poi qualcuna ci casca e diventa amicizia, che fa gola al pubblico…”.

Nonostante le parti interessate, tra cui proprio Perla Vatiero, si siano ben difese, Mirko è rimasto fermo nella sua posizione. Nel post puntata la gieffina si è sfogata proprio con Giuseppe e Greta. Mentre il bidello ha ribadito di non averci messo malizia, Greta gli ha fatto notare che dovrebbe continuare a comportarsi come sempre, altrimenti rischia di dare ragione a Mirko. Ciò che la Rossetti ha trovato brutto da dire è dare del “giocatore” a Giuseppe e affermare appunto che ci fosse dell’intenzione. Avrebbe potuto prenderla in maniera più leggera.

Perla Vatiero dopo aver ascoltato le parole dei suoi due compagni d’avventura ha confidato di esserci rimasta molto male. La ragazza ha fatto presente di aver già affrontato questo discorso più volte con Mirko, persona con la quale è stata per tanti anni insieme. Amareggiata dall’accaduto ha proseguito:

“(….) Ci rimango male perché io semplicemente ho creato un’amicizia e lui lo sa questo. Per me è un punto di riferimento e ci tengo a specificarlo che in quella settimana io me lo sono visto amico. Amico”.

A seguire Perla Vatiero ha fatto anche una serie di esempi, in cui ha sottolineato come Giuseppe Garibaldi in più circostante le sia stato accanto, a differenza di molte altre persone. È sempre stato lui ad aiutarla:

(“….) Io a Giuseppe non me lo sono trovato solo per fare la “scemaria”, la sauna. Quando c’è stata la sauna e il bagno che ci siamo fatti solo io e lui, io anche lì non l’ho visto come un gesto di malizia”.

Secondo Perla Vatiero la malizia ci sarebbe potuta essere se Giuseppe le avesse fatto un messaggio, proprio se si vuole esagerare. Non sa spiegarsi perché nella Casa si sta vivendo l’amicizia, perché poi se funzionerà si vede fuori, ma è consapevole di come Garibaldi le sia stato sempre vicino. E Mirko cosa ne penserà di tutto questo?